Verstappens 2020 door de lens van Peter: Vonkenregens, bovenop Bottas en heersend in Abu Dhabi

Van Melbourne naar Spielberg tot Abu Dhabi, ondanks alle corona-restricties kon FORMULE 1-fotograaf Peter van Egmond alle raceweekenden afgaan. Niet met dezelfde toegang als normaal: in de paddock was hij bijvoorbeeld niet welkom, maar toch kon Van Egmond met regelmaat mooi materiaal maken van ’s lands favoriete coureur. De komende weekenden pikken we er steeds een drietal uit met toelichting van Van Egmond.

Bovenop Bottas

“Deze foto is genomen in Rivazza, de laatste bocht van circuit in Imola. Ik kon zien dat Max Verstappen inliep op Valtteri Bottas, maar wist niet dat Bottas problemen had met zijn vloer. Voor dit moment, had Bottas al een moment waarop hij blokkeerde tijdens het remmen en wijd ging, maar niet zo wijd. Ik stond er dus bovenop, wat altijd lekker is.”

“Eigenlijk dacht ik dat Max er gelijk hier langs zou gaan, maar volgens mij moest hij flink liften om een botsing te voorkomen. Zijn actie in Tamburello heb ik niet gezien, maar ik had bij de volgende doorkomst natuurlijk wel door dat Max er voorbij was. Ik dacht zo dat de tweede plek zeker was, tot Max ineens helemaal niet meer langskwam – maar de safetycar wel.”

Vonkenregen

“De coureurs klaagden nogal dat het verbindingsstuk van de buitenste ring nogal hobbelig was, maar voor fotografen is dat een genot. Wanneer de bodem van de auto het asfalt raakt, zorgt dat immers voor een vonkenregen en daar kun je mooie dingen mee doen. Door een lange sluitertijd te gebruiken, volg je de baan van elke vonk en krijg je dus strepen. Alleen heb je ook een grotere kans dat de auto te onscherp wordt, maar het licht van de vonken brengt juist wat extra scherpte. Zo krijg je een heel dynamisch resultaat.”

Meevallertje

“Volgens mij had zelfs Red Bull niet zien aankomen dat Max Verstappen zaterdag de poleposition zou pakken en waren ze er zelfs zondag niet zeker van dat hij de Mercedessen achter zich kon houden. Maar bij de start sloeg hij direct een gat en dat werd daarna eigenlijk alleen maar groter. Ik heb Verstappen wel eens horen zeggen dat het hem niet uitmaakt als het een supersaaie race is, zolang hij maar voorop rijdt. Maar voor ons fotografen is wat meer actie wel fijn. Ik ben blij dat ik hier nog een Mercedes mooi op de achtergrond heb gekregen.”