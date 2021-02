Verstappens 2020 door de lens van Peter: douchen met Ricciardo, achtbaan in Duitsland

Van Melbourne naar Spielberg tot Abu Dhabi, ondanks alle corona-restricties kon FORMULE 1-fotograaf Peter van Egmond alle raceweekenden afgaan. Niet met dezelfde toegang als normaal: in de paddock was hij bijvoorbeeld niet welkom, maar toch kon Van Egmond met regelmaat mooi materiaal maken van ’s lands favoriete coureur Max Verstappen. De komende weekenden pikken we er steeds een drietal uit met toelichting van Van Egmond.

‘Welkom terug, Danny!’

“Na de race wilde ik de podiumceremonie nog meepakken. Door alle coronarestricties zijn de normale looproutes opeens heel ingewikkeld. Ik dacht de goede weg te hebben gevonden, maar mocht de pitstraat niet oversteken. Ook al had ik gelijk, zou ik de discussie niet winnen, dus keerde ik maar terug naar het perscentrum. De lift ging echter ook naar het dak, dus waagde ik het daar op. De deur werd vriendelijk voor me opengedaan.”

“‘Uw collega’s staan er al”, zei het meisje en ik voegde me snel bij de twee fotografen die er al stonden, en daar wel officieel toestemming voor hadden. Het was ook een leuk podium. Normaal viert Mercedes zijn eigen feestje en druipt Max Verstappen snel af, maar nu was hij blij zijn oude vriend Daniel Ricciardo weer te zien, die al twee jaar droog stond.”

‘Nieuw compound’

“De banden waren het verhaal van de race in Turkije. Toen ik de foto’s terugkeek vond ik het nauwelijks te bevatten hoezeer de intermediates versleten waren en nog minder dat de coureurs er gewoon op door bleven rijden. Blijkbaar waren de ‘halve’ intermediates toch een betere keuze dan nieuwe banden door de vreemde combinatie van het wisselvallige, koude weer en de verse asfaltlaag die spekglad bleek. Zo recht van achteren zie je pas echt goed hoeveel er weg is van het loopvlak. Zo heeft Pirelli het in ieder geval niet ontworpen.”

Miskoop

“Jaren geleden hebben ze een enorme renovatie gedaan om de Nürburgring aantrekkelijker te maken. Er kwamen hotels en een heus pretpark. Daarbij ging van alles mis, zowel bouwkundig als financieel. Het grootste debacle is wel de achtbaan naast het circuit. Daar is bij de officiële opening één ritje mee gemaakt en sindsdien staat hij stil. Hij staat er überhaupt alleen nog omdat weghalen een kapitaal kost. De circuitdirectie zoekt nog een partij die hem voor een vriendenprijsje wil slopen. Als iemand dus nog een achtbaan wil voor in de tuin, hij is gratis af te halen bij de Nürburgring.”