Dan toch roze F1-auto’s in 2021? ‘Haas en Williams gelinkt aan deal met BWT’

Omdat Racing Point omgevormd werd tot Aston Martin en afscheid nam van hoofdsponsor BWT, leek het er een tijdje op dat er in 2021 niet langer roze F1-auto’s op de grid zouden staan. Verschillende media linken BWT nu echter aan zowel Haas als Williams. Het Amerikaanse team weigert te reageren op de berichten, Williams noemt de onderhandelingen “vertrouwelijk”.



BWT maakte in 2017 zijn intrede in de Formule 1 als sponsor van Force India. Ook na de overname door Lawrence Stroll, waarbij het team omgedoopt werd tot Racing Point, bleef het Oostenrijkse merk aan boord. Afgelopen jaar was het watertechnologiebedrijf zelfs titelsponsor van het team uit Silverstone.

Lees ook: Williams volgt voorbeeld McLaren en trapt seizoen af met shakedown op Silverstone

Het is het Duitse Express dat meldt dat Haas in gesprek is met BWT over een mogelijke deal. De geruchten worden aangewakkerd door uitspraken van Ralf Schumacher. “Er is net een sponsor beschikbaar gekomen”, zei de oom van Haas-coureur Mick Schumacher. Autosport zegt dan weer dat ook BWT naast Haas ook met Williams onderhandelt over een deal. “Bronnen hebben gemeld dat het bedrijf twee opties heeft bekeken om haar kleuren in de Formule 1 te houden”, zo schrijft het Britse medium.

Haas weigert te reageren op de geruchten, Williams doet dat wel. Een woordvoerder van de Britse renstal zegt dat ‘Williams bezig is met het bepalen van een nieuwe commerciële koers voor het merk’. “Dit resulteert in significante interesse nu we een nieuw tijdperk voor het team beginnen.” Omdat de gesprekken “vertrouwelijk” zijn, wordt er verder niet gereageerd op de speculatie. Op 5 maart weten we alvast of BWT al dan niet voor Williams heeft gekozen, want dan stelt het team uit Grove de FW43B voor.

Lees ook: Coronavertraging bij Haas? ‘Ferrari’s motorengineers kunnen niet naar Engeland’