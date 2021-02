Williams volgt voorbeeld McLaren en trapt seizoen af met shakedown op Silverstone

Het team van Williams heeft woensdag een shakedown op het circuit van Silverstone verricht met de FW43B, haar nieuwe auto voor 2021.

De renstal uit Grove volgt zo het voorbeeld van McLaren, dat dinsdag een shakedown deed met haar nieuwe auto, de MCL35M. Shakedowns vallen onder het reglement van filmdagen: hierop mag maximaal honderd kilometer gereden worden, uitsluitend op speciale demonstratiebanden.

Williams heeft verder nog niet veel prijsgegeven van haar nieuwe auto, al staat al wel vast dat de teamkleur weer donkerblauw is. De FW43B wordt op 5 maart gepresenteerd. Nicholas Latifi en George Russell zijn net als in 2020 de coureurs en reden woensdag allebei met de FW43B.

Volgens het team is alles verder goed verlopen. Het afwerken van de shakedown is hoe dan ook goed nieuws voor Williams – het duidt erop dat het team op schema ligt. Dat was twee jaar terug wel anders: toen was de auto nog niet af toen de wintertests begonnen en miste het uiteindelijk twee testdagen.

