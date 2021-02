Video: Norris maakt eerste meters in MCL35M tijdens filmdag

Lando Norris heeft vandaag de eerste meters gemaakt met de nieuwe McLaren MCL35M. Tijdens een filmdag op Silverstone maakte de Brit kennis met zijn bolide voor 2021.

Op maandagavond toonde McLaren zijn uitdager voor 2021 aan het publiek, een dag later maakte de MCL35M zijn eerste meters. Het team uit Woking trok naar Silverstone voor een filmdag. Tijdens zo’n filmdag mogen de teams maximaal 100 kilometer rijden.

Naast het schieten van promomateriaal is de filmdag ook een eerste test voor de nieuwe McLaren-bolide, voor het eerst sinds 2014 met een Mercedes-krachtbron. “Het is ook meteen een manier om te kijken of alles goed werkt”, vertelde hoofdontwerper James Key tijdens het launch event over de filmdag. “Je kunt niet alle kinderziektes verhelpen in de fabriek.”

