Seidl wil vliegende start maken met Ricciardo: ‘Gelijk vanaf de eerste training in Bahrein’

McLaren-teambaas Andreas Seidl hoopt dat zijn nieuwe aanwinst Daniel Ricciardo dit seizoen ondanks het geringe aantal testdagen een vliegende start kan maken. “We willen dat hij er vanaf de eerste vrije training in Bahrein klaar voor is.”

Voor het zover is en het licht op groen springt voor die eerste vrijdagtraining in Bahrein, staan er slechts drie testdagen op het programma, die Ricciardo ook nog eens moet delen met zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris. Zo kan de Aussie waarschijnlijk maar op anderhalve dag achter het stuur van McLarens MCL35M rekenen voor het seizoen begint.

“We willen in Bahrein desondanks vooral dat het níét voelt alsof het Daniels eerste race voor ons is”, benadrukt teambaas Seidl in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine. “We hebben daarom ook een duidelijk plan opgesteld om te zorgen dat hij er vanaf de eerste vrije training in Bahrein klaar voor is.”

Ricciardo, die overkomt van Renault, heeft zodoende al in de simulator gezeten, een stoeltje gepast en veel virtuele meetings gehad met zijn nieuwe crew en team. “Voor mijn gevoel hebben we hem goed voorbereid”, zegt Seidl, met Ricciardo die beaamt dat hij al ‘veel vergaderingen heeft gehad’. “Niet alleen met mijn engineers, maar eigenlijk met alle race-afdelingen van McLaren.”

‘Meer dan een poppetje in de auto’

Met zeven zeges en tien seizoenen in de Formule 1 achter de rug, komt er met de 31-jarige Ricciardo natuurlijk ook niet bepaald een groentje binnenlopen. Hij wil dan ook zijn stempel drukken op het team. “Ik wil niet alleen de coureur zijn, maar een stem hebben binnen het team. Ik breng denk ik genoeg kennis mee zodat wat ik zeg ook op waarde wordt geschat.”

“Dat je echt onderdeel wordt van een team, en niet alleen dat poppetje bent in de auto zit, is belangrijk”, weet de coureur die eerder voor HRT, Toro Rosso, Red Bull en Renault reed. “Dat gevoel dat je echt overal een stem hebt, is belangrijk, maar tegelijkertijd is dat ook één van de moeilijkste dingen om rond te krijgen.”

