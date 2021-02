Ricciardo is voorlopig van de markt en verklapt: ‘Lig voor drie jaar vast bij McLaren’

Daniel Ricciardo heeft onthuld dat hij voor liefst drie seizoenen bij McLaren heeft getekend. De populaire Australiër ligt dus tot en met 2023 vast bij het team uit Woking.

“Ik kan het wel gewoon verklappen: ik lig voor drie jaar vast bij McLaren. Lang genoeg om er hier een flinke draai aan te geven!”, lacht Ricciardo in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine.

“Ik heb ook het gevoel dat ik hier kom op het moment dat het team een lekker momentum te pakken heeft”, vertelt de coureur die in 2018, toen hij nog voor Red Bull reed, al eens door McLaren werd benaderd voor 2019. Toen koos hij echter voor een avontuur met Renault, wat uiteindelijk een tussenstap bleek die hem nu alsnog bij McLaren heeft gebracht.

“Toen we een paar jaar geleden met elkaar spraken, zaten teambaas Andreas Seidl en technisch directeur James Key hier nog niet bij McLaren. Ze waren toen nog volop bezig om een nieuwe basis te leggen. Inmiddels staat die structuur, en pas ik hier als puzzelstukje in de puzzel, in plaats van dat ik de puzzel zelf moet leggen”, legt Ricciardo uit waarom hij nu wel overstag is gegaan.

“Ik voel me er goed over. Ik heb natuurlijk ook geen glazen bol en weet ook niet hoe het hier uitpakt, maar weet wel dat dit team de afgelopen jaren al het juiste heeft gedaan om zich klaar te maken voor de regelrevolutie van 2022. Dat is de grootste verandering in de Formule 1 sinds ik meedoe, en ik ben vind het spannend om te zien waar het heengaat met McLaren. Ik geloof echt in dit team.”

Dat blijkt dus ook wel, want door voor drie jaar te tekenen, ligt Ricciardo vast tot en met 2023. Als er na 2021 of 2022 dus stoeltjes vrijkomen bij de drie grote teams Mercedes, Red Bull of Ferrari, kan Ricciardo op papier dus niet verkassen.

