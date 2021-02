Norris over vriend Albon: ‘Versloeg iedereen maar in de F1 is alles anders’

Lando Norris, George Russell en Alex Albon groeiden met elkaar op in de opstapklassen en vaak was Albon ook de beste van de drie. En nu zit de laatste zonder een F1-stoeltje en dat is toch een rare gewaarwording voor de andere twee. “De Formule 1 kan een hele harde wereld zijn, dat zie je maar weer”, zei Norris vandaag over het onfortuin van zijn vriend.

Het verhaal is bekend. Albon kon vorig seizoen het tempo van teamgenoot Max Verstappen niet bijbenen en bezweek onder de druk. Lijdzaam moest hij na Abu Dhabi vernemen dat zijn plekje bij Red Bull wordt ingenomen door Sergio Perez. Albon blijft verbonden met Red Bull als test- en reservecoureur en zal in de DTM uitkomen onder de vlag van de drankjesfabrikant.

In gesprek met FORMULE 1 Magazine en andere geselecteerde media voorafgaand aan de launch van de nieuwe McLaren keek landgenoot en goede vriend Lando Norris terug op de lastige situatie waarin zijn boezemvriend zich bevond. “Het is lastig, ik ben goed bevriend met Alex. We kunnen goed met elkaar opschieten en hebben altijd goede gesprekken, al hebben we het niet veel over Red Bull gehad eigenlijk.”

Het deed Norris wel wat om te zien hoe Albon afgleed. “Ik vind het wel sneu voor hem, hij is een erg goede coureur. Het is hard, het geeft maar weer aan hoe hard de Formule 1 kan zijn. Het kan een extreem goede coureur gebeuren, hij versloeg iedereen in alle opstapcategorieën. Maar eenmaal in de Formule 1 is het allemaal anders, net iets competitiever, het kan het een hele oneerlijke wereld zijn.”

“En dan kan je je plek verliezen, het kan allemaal net zo snel voorbij zijn als het gestart is. Ik weet verder niet wat ik er van moet zeggen, ik heb Alex hoog zitten en heb veel respect voor hem. Het is jammer dat hij zijn stoeltje kwijt is geraakt, ik weet zeker dat hij er alles aan gaat doen om terug te vechten en terug in de F1 te komen.