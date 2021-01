Terugblik: Hoe Albons periode bij Red Bull al snel ten einde kwam

Na twee jaar zit het Formule 1-avontuur van Alexander Albon er (tijdelijk) op. FORMULE 1 blikt terug op de afgelopen anderhalf jaar en licht belangrijke momenten toe.

Albon werd op jonge leeftijd opgepikt door de jeugdopleiding van Red Bull, maar werd toen hij zestien was eruit gezet. Hij stopte niet met racen, hij wilde Red Bull en Dr. Helmut Marko het tegendeel bewijzen en dat lukte. In de GP3 en Formule 2 maakte hij indruk door derde te worden in het kampioenschap achter George Russell en Lando Norris. Hij had in de tussentijd al een contract getekend bij Nissan E. Dams in de Formule E tot belde Dr. Helmut Marko met de vraag of hij in 2019 bij Toro Rosso wilde rijden. Albon twijfelde geen moment en ging er natuurlijk mee akkoord en de deal met Toro Rosso werd beklonken.

Bij Toro Rosso wordt hij de teamgenoot van de ervaren Daniil Kvyat en vanaf de eerste race kan hij de Rus goed bijbenen. De Britse Thai pakt regelmatig punten, kwalificeert zich af en toe in de top tien en gelukkig voor hem presteert Pierre Gasly ondermaats bij Red Bull. De Fransman staat onder zware druk, maar hij hoeft zich geen zorgen te maken, zegt teambaas Christian Horner. “We blijven achter hem staan.” In de voetballerij weet je dan hoe laat het is…

Midden in de zomerstop gebeurt het: Gasly wordt teruggezet naar Toro Rosso en Albon ‘promoveert’ naar het hoofdteam. Red Bull is voorzichtig en weet dat Albon moet wennen aan de Red Bull-bolide. Om de druk van de ketel te halen, wisselt Red Bull zijn motor en start hij achteraan op Spa. Zonder verwachtingen stapt hij in en imponeert hij door vijfde te worden. In Rusland wordt hij opnieuw vanaf de laatste plaats vijfde en in Japan is hij een match voor Verstappen in de kwalificatie. Red Bull heeft de goede keuze gemaakt, is de voorzichtige conclusie.

In Brazilië ligt Albon op koers voor zijn eerste podium in de Formule 1, maar met nog een paar rondes te gaan wordt hij omgetikt door Lewis Hamilton en gaat niet hij maar Pierre Gasly in de Toro Rosso naar het podium. Tijdens de eerste race van 2020 maakt hij kans op de overwinning, maar na een aanvaring met Lewis Hamilton blijft hij puntloos.

Vervolgens begint Albon aan een matige reeks: hij weet zich met een auto die normaal gesproken in de top vijf thuishoort in Hongarije en op Silverstone niet te kwalificeren voor Q3 en staat continu in de schaduw van zijn teamgenoot, Max Verstappen. In Spanje wordt een nieuw dieptepunt bereikt: hij werd op een ronde gezet door Verstappen. Zijn goede vriend George Russell springt voor hem in de bres. “Ik voel met hem mee, het is nu net alsof hij er niets van kan en dat is absoluut niet zo. Overal waar hij reed, heeft hij gewonnen. Dus ik weet niet wat er aan de hand is, maar ze moeten het voor hem oplossen”, zegt de Williams-coureur.

Na de teleurstellende Grand Prix van Spanje volgt er een beter weekend op Spa-Francorchamps en moeilijk weekend op Monza, maar Red Bull houdt vertrouwen. “Hij is en blijft onze eerste optie”, stelt Christian Horner. Met een podium op Mugello krikt hij zijn vertrouwen omhoog. Gaat Albon dan eindelijk goed presteren? Het antwoord daarop is nee.

In de volgende vier races pakt hij slechts een punt en langzaam maar zeker zetten Helmut Marko en Christian Horner de Britse Thai onder druk. “Als hij niet presteert, dan kijken we verder”, aldus Helmut Marko. “Het is Red Bull of de reservebank”, zo luidt de boodschap van Horner. Aan het einde van het seizoen gaat het ook beter met een podiumplaats in Bahrein en een vierde plaats in Abu Dhabi, maar het is zoals de Britten zeggen too little, too late. Het is nu aan Sergio Pérez om Verstappen bij te staan en eventueel ook uit te dagen.

