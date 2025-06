De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada is stilgelegd met een rode vlag. Alexander Albon verliest op het rechte stuk een flinke hoeveelheid bodywork van zijn FW47. Het is nog onduidelijk of de kwalificatie van de Thai hierdoor voorbij is. Haast is geboden, maar de monteurs zijn druk bezig om het probleem te verhelpen. Bekijk hieronder een video van het incident!

