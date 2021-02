Foto’s: Red Bull met Ferrari’s naar de DTM, Albon in Alpha Tauri-kleuren

Een Ferrari in Red Bull-kleuren? Het lijkt, zeker voor verstokte Formule 1-fans, een soort heiligschennis, maar de energiedrankfabrikant stapt in 2021 met twee Ferrari 488 GT3 Evo’s de nieuwe DTM in. Die van Alexander Albon krijgt daarbij een Alpha Tauri-livery.

Dat Red Bull met haar gewezen Formule 1-coureur Albon en talent Liam Lawson de DTM zou betreden stond al vast, met Red Bull dat nu meldt dat Albon zijn DTM-bolide zal delen met voormalig SuperGT- en Super Formula-kampioen Nick Cassidy. Hij rijdt tijdens de weekends dat Albon als reserverijder bij Formule 1 Grands Prix aanwezig moet zijn. Cassidy rijdt zelf trouwens ook nog Formule E.

De Ferrari 488 GT3 Evo van Albon en Cassidy is zoals gezegd in Alpha Tauri-kleuren uitgevoerd, naar Red Bulls kledingmerk en het ‘zusterteam’ van de Formule 1-formatie. Lawson treedt in een meer traditionele Red Bull-kleurstelling aan. De Ferrari’s worden gerund door AF Corse, dat al jaren Ferrari’s inzet in meerdere endurance- en GT-kampioenschappen.

Albon, die bij Red Bulls Formule 1-team is vervangen door Sergio Pérez, zegt zin te hebben in zijn DTM-avontuur. “De DTM is een geweldige serie met zeer getalenteerde coureurs en spannende races.” De Britse Thai weet dat het besturen van een GT-auto heel anders wordt dan een formulewagen: “Dat wordt even wennen, maar ik verheug me op deze uitdaging naast mijn Formule 1-werkzaamheden.”

