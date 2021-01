DTM-baas Berger heeft Villeneuve, Hülkenberg en Button op verlanglijstje staan

Als grote baas van de DTM moet Gerhard Berger voor een mooi affiche zorgen nu de Duitse raceklasse het GT3-tijdperk ingaat. De Oostenrijker heeft zodoende de namen van Jacques Villeneuve, Nico Hülkenberg en Jenson Button op zijn verlanglijstje staan.

Nadat Mercedes en Aston Martin zich de afgelopen jaren al terugtrokken, maakte Audi in 2020 duidelijk dat dat haar laatste jaar in de DTM zou zijn. Zo resteerde enkel BMW, en had de DTM geen andere optie dan voor 2021 van GT-toerwagens naar GT3-bolides overstappen. De verwachting is daarbij dat die vooral door klantenteams gerund gaan worden.

Om het geschonden blazoen van de DTM weer op te poetsen en de klasse wat extra glans te geven, is Berger op zoek naar aansprekende namen. Villeneuve, de wereldkampioen Formule 1 van 1997, vertelt F1-Insider wel oren te hebben naar een Duits avontuur. En Berger staat daar op zijn beurt zeker voor open: “Jacques zou geweldig binnen ons concept passen.”

De crux zit hem volgens Berger echter wel in ‘de financiering’. “Daarom werken we er ook allemaal aan sponsoren te vinden.” Een andere publiekstrekker zou daarbij zeker helpen, en die ziet Berger in Hülkenberg. Volgens F1-Insider zou The Hulk zich echter nog altijd op de Formule 1 richten en hopen in 2021 net als in 2020 enkele invalbeurten te maken, maar wordt er nog wel met de DTM gesproken.

Button met eigen team

De naam van Button prijkt in zekere zin al op de entry list; zijn Jenson Team Rocket RJN doet in 2021 met een McLaren 720S GT3 mee aan de DTM. Hoewel de wereldkampioen van 2009 nog niet heeft bevestigd zelf ook één of meer races te rijden, is dit volgens F1-Insider wel zeker.

De deelname van één ex-Formule 1-coureur staat al vast, met Red Bulls Alexander Albon die DTM gaat rijden. Berger hoopt daarnaast natuurlijk bekende Duitse coureurs als Marco Wittmann, René Rast en Timo Glock voor de DTM te behouden.

