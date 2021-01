Red Bull vindt met zitje in DTM oplossing voor Alex Albon

Red Bull heeft een oplossing gevonden voor Alex Albon, die na tegenvallende resultaten in 2020 zijn F1-stoeltje kwijtraakte. De Thai zal, wanneer zijn werk als test- en reservecoureur het toelaat, aantreden in de DTM. Ook Red Bull-junior Liam Lawson mag rijpen in het Duitse toerwagenkampioenschap.

Alex Albon beleefde een teleurstellend 2020 en raakte door de tegenvallende resultaten zijn Red Bull-stoeltje kwijt aan Sergio Pérez. Toen Red Bull aankondigde voor de Mexicaan te kiezen, maakte het team gelijktijdig duidelijk dat Albon als test- en reservecoureur verbonden blijft aan de energiedrankenfabrikant. Ondertussen heeft Red Bull een verdere invulling voor het aankomende seizoen van de tweevoudig podiumfinisher gevonden: Albon zal aantreden in de DTM.

In een persbericht licht Red Bull Albons deelname aan het Duitse toerwagenkampioenschap toe. De Thai zal deelnemen aan bepaalde DTM-races, wanneer zijn taken als test-, reserve- en simulatorcoureur dat toelaten. “De coureur waarmee Albon zal afwisselen in de DTM wordt in een later stadium bekend gemaakt, net als het team en het automerk”, zo laat Red Bull weten.



Albon zal niet de enige Red Bull-coureur zijn in het Duitse kampioenschap. Ook junior Liam Lawson, in 2019 en 2020 actief in de Formule 3, wordt gestald in de DTM. “Liam Lawson zal in de tweede Red Bull-auto rijden”, meldt het team. “Dat betekent dat er voor het eerst een talent uit het Red Bull Junior Team in de DTM, die wordt verreden met krachtige GT-sportwagens, zal rijden.”

