Alpine-baas steekt loftrompet over Alonso: ‘Extreem gemotiveerd en professioneel’

Fernando Alonso zal er met zijn drukke testprogramma op zaterdag niet veel van hebben meegekregen, maar Alpine-topman Marcin Budkowski is lovend over hoe de 39-jarige Spanjaard aan zijn comeback is begonnen.

“Fernando is duidelijk extreem gemotiveerd en happy om hier te zijn, dat zie je echt aan hem”, zegt Budkowski over de tweevoudig wereldkampioen, die na een afwezigheid van twee seizoenen zijn Formule 1-rentree maakt.

Budkowski heeft niet eerder met Alonso gewerkt, en toont zich onder de indruk van de aanpak van de veteraan. “Hij is niet alleen heel snel, maar ook ontzettend professioneel. Zijn feedback is geweldig compleet. Dat maakt het heel fijn om met hem te werken.”

Alpine is, vooralsnog, ook voortvarend aan de wintertest in Bahrein begonnen. Alonso’s teamgenoot Esteban Ocon reed vrijdag liefst 129 ronden, Alonso kwam zaterdagochtend tot zestig stuks. Alpine’s A521 valt ondertussen op door het extreem bolle bodywork van de motorkap achter de luchthapper.

