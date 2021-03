‘Fernando Alonso is een beest, met niets anders bezig dan sneller worden’

FORMULE 1-columnisten Rob Kamphues en Renger van der Zande staken de koppen bij elkaar en analyseerden voor de Preview Special team voor team de grid van 2021. Van der Zande kijkt vooral uit Fernando Alonso, zijn voormalig teamgenoot in de 24 uur van Daytona: “Hij is een beest.”

Hij mag dan wel twee jaar weg zijn geweest van de F1, verwacht geen laidback Alonso bij zijn rentree, stelt Van der Zande. “Alonso is zijn hele leven al fanatiek. Hij is een beest. Hij heeft ook geen leven naast het racen. Volgens mij doet hij niets anders dan bezig zijn met hoe hij iedereen kan manipuleren om weer beter en sneller te worden.”

De twee werkten samen tijdens de 24 uur van Daytona in 2018, de editie die ook gewonnen werd. Daar zag hij met eigen ogen hoe Alonso, zelfs als hij in een team uitkomt, nog altijd eerst aan Fernando Alonso denkt. “Hij zorgt goed voor zichzelf. Hij manipuleert totdat het zijn kant opdraait. Ook bij de setup van een auto. Alonso houdt niet van overstuur, kijk maar naar hoe hij vroeger reed met dat volledig doorsturen op die gegroefde banden.”

Ondanks de soms kille benadering van teamgenoten kon er wel gelachen worden met Alonso, herinnert Van der Zande. “Met Fernando is het ook lachen, gieren, brullen. Maar anders, afstandelijker. Hij is er niet om uit eten te gaan, om een drankje te doen. Hij is er om die fucking race te winnen.”

