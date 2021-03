Back to the future: Alonso toont nieuwe helm met retro 2006-ontwerp

Fernando Alonso komt dit jaar ‘thuis’ bij Alpine, het voormalige Renault waarmee hij zijn beide wereldtitels won. De laatste daarvan in 2006, een jaar waar hij duidelijk inspiratie uit put met zijn ‘nieuwe’ helmontwerp.

Het is dat Party like it’s 2006 niet zo goed bekt, anders zou je het ongetwijfeld in je hoofd horen als je de nieuwe helm van Alonso ziet. De Spanjaard, 39, wil na zijn titelloze avonturen met Ferrari en McLaren oude tijden doen herleven bij Alpine en gaat daarvoor dus terug naar 2006.

Alonso’s helmen worden steevast getypeerd door een combinatie van het Spaanse geel en rood en blauw van zijn geboortestreek Asturië. De tweevoudig kampioen heeft daarbij alle ruimte ingeruimd voor de merknamen van Alpine en sponsoren als Citibank, Castrol en zijn eigen kledingmerk Kimoa.

Alonso gebruikt in 2021 weer een helm van Bell. Alonso reed jarenlang met Arai, tot hij in 2010 naar Ferrari kwam en overstapte naar Schuberth. In 2016, het tweede jaar van zijn tweede McLaren-stint, switchte hij naar Arai. Sinds 2017 gebruikt hij helmen van Bell.