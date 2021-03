Mercedes: ‘Red Bull is sneller dan wij zijn qua race pace, dat zien we aan de data’

Mercedes-kopstuk Andrew Shovlin kan na de driedaagse wintertest in Bahrein niet anders dan bekennen dat het team qua race pace ‘niet zo snel is als Red Bull’. “Er wacht ons een flinke klus.”

Terugblikkend op de wintertest geeft Shovlin aan dat Mercedes na de aanvankelijke betrouwbaarheidsproblemen nog een goede inhaalslag heeft gemaakt qua afgelegde kilometers. Het team heeft de balans van de nieuwe W12 ook weten verbeteren, maar: “Als we naar de data van de afgelopen dagen kijken, zien we dat we qua race pace niet zo snel zijn als Red Bull.”

Wat daar nog bijkomt, is dat de W12 het team ook met weinig brandstof in de tank voor enkele raadsels plaatste. “Dat leverde wat verwarrende plaatjes op”, omschrijft Shovlin dat. “We wonnen met low-fuel niet genoeg tijd vergeleken met wanneer we met meer benzine reden”, legt hij uit. “We moeten daar dus goed naar kijken, want er waren te veel teams die een beter tempo hadden dan wij.”

Hoewel Shovlin erkent dat het Mercedes de afgelopen jaren tijdens de wintertest wel vaker aan snelheid heeft geschort, ligt het nu wellicht anders: “Ik denk ons dit keer echt nog een flinke klus wacht.” Mercedes heeft daarbij twee weken om orde op zaken te stellen voor de eerste race. “We gaan er alles aan doen en overal naar kijken om meer snelheid te vinden.”