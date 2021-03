Brundle verwacht ‘wat frictie’ tussen Hamilton en Mercedes na contractsaga

Martin Brundle vindt dat Lewis Hamilton rondom de presentatie van Mercedes’ nieuwe W12-bolide nog ‘best chagrijnig’ was over hoe zijn contractonderhandelingen met Mercedes zijn verlopen. Brundle denkt zelfs dat we dit jaar nog wat ‘frictie’ gaan zien tussen Mercedes en Hamilton.



Dat vertelt de ex-Formule 1-coureur en Sky Sports-commentator in Sky’s vooruitblik op het Formule 1-seizoen. Brundle was voor de Britse zendgemachtigde bij de presentatie van Mercedes’ W12 en had de kans daarna nog wat te filmen met Hamilton. “Lewis was heel vrijgevig qua tijd en de inzichten die hij deelde, maar ik vond hem over het algemeen best chagrijnig”, vertelt Brundle.

“Het opvallende daarbij vind ik dat zijn rechterhand Marc Hynes (een goede vriend van Hamilton die jarenlang een belangrijke rol speelde in zijn management red.) niet meer voor hem werkt. Ik had ook het gevoel dat Lewis mogelijk niet super happy was met hoe de onderhandelingen met Mercedes waren verlopen”, constateert de Engelsman.

Brundle sluit zelfs niet uit dat we in 2021 nog wat ‘frictie’ gaan zien tussen Mercedes en Hamilton, aangezien de huidige situatie volgens Brundle niet ideaal is. “Het is raar dat zijn nieuwe contract pas zo laat rond was, en het is raar dat het maar voor één jaar is. Het is niet ideaal. Vandaar dat ik wat frictie verwacht.”

Hamilton haalde in gesprek met Brundle bovendien aan dat hij verwacht dat rivalen als Red Bull, McLaren, Ferrari en Aston Martin sterk zullen zijn – en Brundle beaamt dat. “Ik denk dat het dichter bij elkaar zal zitten. De topteams worden immers beperkt door de nieuwe regels, zowel qua geld als middelen. Ik denk dat het veld de komende twee jaar in elkaar schuift.”

Brundle licht daarbij Red Bull eruit als Mercedes’ meest geduchte rivaal. “Ik denk dat Red Bull heel sterk gaat zijn. Dat waren ze eind 2020 al in Abu Dhabi en ze hebben de auto van de winter alleen maar verder ontwikkeld. Als ze goed uit de startblokken komen en hun potentieel gelijk waarmaken – al is dat ze om eerlijk te zijn de laatste jaren vaak niet gelukt – zullen ze heel snel zijn.”

