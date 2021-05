Mercedes-baas Toto Wolff kon zijn bewondering voor Lewis Hamilton moeilijk verhullen na diens winst van de Portugese Grand Prix. “Dit is zijn standaard, hij is altijd zo goed.”

Hamilton en kampioensrivaal Max Verstappen vochten in de openingsfase een aantal robbertjes uit, bij de herstart liet Hamilton zich verrassen maar even later maakte hij dat met Mercedes-power weer goed. “Ze houden het nog netjes, er wordt nog geen limiet overschreden op de baan.”

ALGARVE INTERNATIONAL CIRCUIT, PORTUGAL – MAY 02: Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B during the Portuguese GP at Algarve International Circuit on Sunday May 02, 2021 in Portimao, Portugal. (Photo by Charles Coates / LAT Images)

“Daarvoor is het risico op puntenverlies nog te groot maar ze zullen vaker man tegen man-gevechten uit gaan vechten. En Lewis is er totaal relaxed onder, hij geniet van de situatie zoals hij is. Hij was foutloos vandaag, eigenlijk is hij altijd zo goed. Dit is zijn standaard, dat legt hij zichzelf op. Hij werkt hard met het team en zorgt er ook voor dat we vooraan rijden. We hebben een goede auto momenteel, we streden mee voor pole en in de race waren we sterk.”

En het is wat Wolff betreft uiteraard nog te vroeg om met zekerheid te stellen dat Mercedes nu de bovenliggende partij is. “Nee, dat durf ik niet. Net zoals ik er ook niet vanuit ga dat we vanaf hier zullen verbeteren. Dit gevecht gaat nog lang door zo.”

“Maar dit had ik na de test in Bahrein in ieder geval niet verwacht, de cijfers vertelden toen een heel ander verhaal. Twee keer pole en twee keer winst had ik niet durven dromen.”