Max Verstappen mag ook na de race in Portimão weer naar het podium, maar spreekt toch van een wat gek weekend in Portugal. “We kwamen gewoon wat snelheid te kort.”

Anders kan de Nederlander in elk geval niet concluderen na een finish op de tweede plek. De Nederlander lag na een ‘goede herstart’ een tijdje achter koploper Valtteri Bottas maar voor titelrivaal Lewis Hamilton, maar zag de Brit daarna weer voorbij komen. Nadat Hamilton Mercedes-collega Bottas verschalkte, pakte Verstappen de Fin in na de pitstops.

“Daarna zag je wel dat we gewoon wat snelheid te kort kwamen”, erkent Verstappen, die de race in Portugal verder omschrijft als ‘vrij redelijk’. Red Bull had er op Portimão echter wat moeite mee om grip te vinden, terwijl de banden op temperatuur krijgen ook niet eenvoudig was, volgens Verstappen.

Met de kaarten in de top drie geschud, ging de strijd in de laatste ronden – na late stops van Bottas en Verstappen – nog om het bonuspunt voor de snelste ronde. Die kwam op naam van Verstappen. Zij het kortstondig: hij zag zijn tijd geschrapt wegens het overschrijden van de track limits. Enigszins tot zijn eigen verrassing.

“Echt? Ben ik de snelste ronde kwijt?”, is Verstappens reactie als podiuminterview Paul di Resta uitlegt dat dit is omdat Verstappen te wijd ging in bocht veertien. “Dat is gek, want ik dacht dat ze daar niet naar de track limits zouden kijken. Maar ja, whatever“, aldus Verstappen, met de FIA die zaterdag had aangegeven dit wél te doen.

Zonder het bonuspunt op zak, bedraagt Verstappens achterstand op WK-leider Hamilton nu acht punten. Door al het geglibber en geglij in Portugal was het ‘een wat gek weekend’, volgens Verstappen. “We moeten volgende week maar zien wat we in Barcelona voor elkaar kunnen krijgen.”

