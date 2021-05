Sebastian Vettel slaagde er in Portugal voor het eerst dit seizoen in door te stoten naar Q3. Een opsteker voor de Duitser, die voorlopig een moeilijk seizoen beleeft. Na de kwalificatie in Portimão, waarin hij zich als tiende kwalificeerde, zat Vettel met gemengde gevoelens. “Ik ben blij, maar er zat meer in.”

In Bahrein strandde Sebastian Vettel in Q1, in Imola was Q2 zijn eindstation. Maar in Portugal bereikte Vettel voor het eerst dit jaar Q3. Hij klopt zijn teamgenoot Lance Stroll zo voor het eerst op zaterdag dit jaar. Toch is de viervoudig wereldkampioen niet volledig tevreden.

“Het was heel erg winderig, daardoor was het erg moeilijk om rondje klaar te krijgen”, blikt Vettel terug op de kwalificatie voor de camera van Sky Sports. “Vanaf Q2 ging het wat beter, toen voelde ik me steeds meer comfortabel in de auto. Daar ben ik blij mee, maar dat kan ik niet zeggen over mijn laatste rondje in Q3. Ik voel dat er meer in zat.”

Vooral de onvoorspelbaarheid van de wind zorgde voor moeilijkheden. “Soms ging je plots sneller en wist je niet waarom, daarna was je weer trager maar wist je ook niet waaraan dat lag. De wind was er in vlagen. Soms dacht ik dat ik wat verkeerd had gedaan, maar dan bleek het om de wind te gaan”, legt Vettel de problemen met de wind uit.

Over de race wil de Duitser van Aston Martin geen voorspellingen doen. “Het is close in het middenveld, dus we zullen zien wat de race brengt”, aldus Vettel.

