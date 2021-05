Het is Lewis Hamilton vandaag niet gelukt op zijn honderdste pole position de de wacht te slepen. Op het Autódromo Internacional do Algarve in Portugal, was zijn teamgenoot Valtteri Bottas zeven duizendsten van een seconde sneller.

In Q2 ging Hamilton nog het snelst van allemaal op de medium band, maar toen het erop aan kwam kon de Brit die tijd niet meer evenaren. Met een tijd van 1.18.355 kwam hij zeven duizendsten van een seconde tekort voor de honderdste pole position van zijn carrière.

“Het was geen perfecte ronde” zegt Hamilton na afloop. “Voor mij was het best een rommelige sessie.” Hamilton is echter wel erg blij voor zijn team Mercedes dat morgen vanaf de eerste startrij zal vertrekken. “Valtteri en het team hebben het heel goed gedaan. Ik ben blij met her werk dat we hier doen.”

(Photo by Steven Tee / LAT Images)

Hamiltons laatste snelle ronde reed hij op de medium band, waarop hij in Q2 ook al zo snel was. Hij vind zelf niet dat hij voor de zachte band had moeten gaan. “Ik denk niet dat dat de verkeerde keuze was. Aan het eind hadden we gewoon te weinig grip.”

Hamilton noemde het circuit in Portugal erg winderig en glad en uitte eerder al kritiek op Pirelli voor het meenemen van de drie hardste bandensoorten. De banden van Pirelli zouden volgens Hamilton een te krappe window voor optimale grip hebben.

Het relatief jonge asfalt in Portimao hielp ook niet mee volgens Hamilton. “Ik snap niet helemaal wat ze doen om het voor ons slechter te maken.” Waarom Hamilton zijn tijd uit Q2 niet kon verbeteren, is hem ook een raadsel. “Het is een combinatie van dingen”, zegt hij. “Q3 was gewoon best wel slecht”