“We zijn veel te langzaam”, dat is de korte conclusie die Alpha Tauri-teambaas Franz Tost trekt na een teleurstellende vrijdag op het Autódromo Internacional do Algarve. Het team weet niet waardoor er een gebrek aan snelheid is op de ‘achtbaan’ van Portimão, maar één ding weet Tost wel: “We moeten simpelweg veel aan de afstelling veranderen.”

Waar Alpha Tauri er in Bahrein en Imola nog goed voor stond en ook meer vooraan te vinden was, begon het team slecht in Portugal. Pierre Gasly was in de tweede vrije training slechts terug te vinden op de elfde plaats, teamgenoot Yuki Tsunoda stond met de veertiende tijd nog verder naar achteren. Teambaas Franz Tost is verbaasd over het gebrek aan snelheid van het team.

“We zijn veel te langzaam, dat is de samenvatting”, vertelt Tost aan The Race. “We begrijpen nog steeds niet precies waarom we niet zo goed presteerden in VT1 en VT2 als in Bahrein en Imola.” Het team heeft volgens Tost nog flink wat werk te verzetten dit weekend om de snelheid te vinden. “We moeten de oorzaak achterhalen en de juiste afstelling vinden voor de auto, zowel mechanisch als aerodynamisch.”

“We hebben last van onderstuur, hebben in sommige bochten geen grip. Met name in bocht 4, 11, 12 en 13 worstelen we nog. Er was soms wat rugwind, maar dat gold ook voor alle andere teams. We moeten simpelweg veel aan de afstellingen veranderen en hopelijk vinden we daarin het juiste pad zodat we kunnen presteren, want we weten dat we een snelle auto hebben.