Pierre Gasly heeft het idee van een terugkeer bij Red Bull nog niet uit zijn hoofd gezet en droomt zelfs van kampioenschappen met de Oostenrijkse renstal.

Na het vertrek van Daniel Ricciardo bij Red Bull, werd Gasly in 2019 vanuit Toro Rosso gepromoveerd. De Fransman wist echter niet te imponeren naast Max Verstappen. Gasly werd halverwege het seizoen alweer teruggezet naar het dochterteam en vervangen door Alexander Albon.

Gasly denkt nog steeds aan een tweede kans. “Ik zit in de Formule 1 om met de top mee te doen, om op een dag voor het kampioenschap te strijden”, zegt hij. “Hopelijk gebeurt dat met Red Bull.” Gasly doorliep het jeugdprogramma van Red Bull vanaf 2014. “Ik zit in de Formule 1 vanwege Red Bull.”

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

Gasly kende in 2020 een sterk seizoen, waarin hij in Monza zelfs zijn eerste overwinning boekte. Dit jaar schoot hij echter minder goed uit de startblokken. In Bahrein verloor Gasly zijn voorvleugel en in Imola reed hij te lang door op de full wet banden, waardoor hij terugzakte naar de 18e plaats. “Het weekend in zijn geheel was positief, maar op zondag reden we een slechte race”, zegt Gasly over zijn laatste optreden in Italië.

Desondanks koestert Gasly hoop op een terugkeer bij zijn geliefde Red Bull. “Als zij met mij willen samenwerken, dan kan dat. We kijken later wel naar de mogelijkheden.”