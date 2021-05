Een erg verrassende voorspelling is het niet, maar Lewis Hamilton durft het na de vrijdag van de Grand Prix van Portugal wel aan: “Het wordt weer close dit weekend.”

Groot waren de verschillen ook niet na de door Hamilton aangevoerde tweede training. Hamilton was daarin slechts 0.143 seconde sneller dan Red Bull-rivaal Max Verstappen. In de eerste training, waarin Hamiltons Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas het snelst was, was het verschil naar nummer twee Verstappen zelfs nog kleiner: 0.025.

“Ik denk dat het weer close wordt dit weekend”, verwacht de Brit dus, zonder overigens te nauwlettend naar de data te hebben gekeken. “Ik weet niet hoe Max’ rondje was, maar dat van mij was in VT2 niet optimaal. Het kan dus zeker nog beter en er zit ook nog wel wat tijd in de auto. Voor Red Bull geldt ongetwijfeld hetzelfde”, denkt Hamilton.

Hamilton voorspelt dan ook dat de kwalificatie en race weer spannend worden. Het weer zal ook een rol spelen, stelt hij. “Vrijdag stond er bijvoorbeeld heel veel wind, terwijl de baan gedurende de dag niet echt beter werd qua grip. Hoe warmer het werd, hoe langzamer de baan zelfs leek te zijn. Dat maakt het ook lastig een goede balans te vinden.”

Zoals gezegd was het circuit eerder op de dag sneller dan later op de vrijdag. Bottas’ snelste tijd uit VT1 was zodoende de snelste van de dag. “Qua pace was het geen slecht begin. Ik denk dat we erbij zitten”, zegt Bottas. “In de kwalificatie wordt het vooral belangrijk snel temperatuur in de banden te krijgen. Dat gaat veel verschil maken. Zeker omdat het weer spannend wordt tussen Red Bull en ons en niet te zeggen is welke kant het op valt.”

