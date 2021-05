Lando Norris start de GP van Portugal vanaf de zevende plaats. In Q2 maakte de Brit indruk met de derde tijd, maar in de beslissende fase van de kwalificatie raakte Norris niet verder dan P7. Volgens de McLaren-coureur draaide de kwalificatie in Portugal maar om één ding: wind. “Zodra de wind wat afzwakt, voelt de auto meteen compleet anders.”

Ondanks ‘maar’ een zevende startplek is Lando Norris tevreden wanneer hij na de kwalificatie voor de camera van Sky Sports verschijnt. “Ik ben vrij tevreden. Mijn kwalificatie verliep een beetje zoals twee weken geleden (in Imola, red.). Q1 en Q2 gingen prima, in Q3 was het wat minder.”

Lees ook: Verstappen windt zich op over asfalt Portimão: ‘Kan hier niet van genieten’

Uiteindelijk kon de Britse jongeling maar één echte poging doen tijden de laatste fase van de kwalificatie. “Ik kwam net wat te kort achter een Aston Martin te zitten, daardoor moest ik mijn rondje afbreken. Ik had wat hoger kunnen eindigen, maar ik ben tevreden”, herhaalt de McLaren-coureur.

Er is één groot thema na de kwalificatie in Portimão: de wind. Volgens Norris was die allesbepalend. “Het is gewoon de wind, het is allemaal een kwestie van wind”, vertelt de Brit. “Zodra de wind wat afzwakt, voelt de auto compleet anders. Ik ben tevreden met mijn rondje, maar ja, het draaide gewoon om de wind…”

Voor de race rekent Norris, die op de rode band start, op een sterke openingsfase. “De mensen op de mediums hebben zeker een voordeel, maar de softs hebben ook zo hun voordelen aan de start”, aldus de 21-jarige brit.

Lees ook: Bottas houdt Hamilton met minimale marge van honderdste pole af, Verstappen derde