Max Verstappen had de poleposition voor het grijpen, zette ook de snelste tijd van Q3 neer maar deze werd hem afgenomen. De derde startplek is wat de Nederlander rest: “Niet ideaal maar we gaan proberen het gevecht met Mercedes aan te gaan morgen.”

Het was een ietwat rommelige kwalificatiesessie vandaag. Eigenljk gebeurde wat Verstappen zelf gisteren nog voorspelde, hij worstelde met grip op het gladde asfalt van het Circuit Internacional do Algarve en dat kostte hem uiteindelijk de kop in Q3.

In zijn eerste snelle run van Q3 raakte hij kort buiten de baan in bocht 4, één van de plekken waar er streng op track limits gehandhaafd wordt. “Het was vandaag gewoon moeilijk rijden, ik had veel moeite om de grip te vinden. In dat eerste rondje had ik een flink moment waardoor ik de track limits overschreed.”

ALGARVE INTERNATIONAL CIRCUIT, PORTUGAL – MAY 01: Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B during the Portuguese GP at Algarve International Circuit on Saturday May 01, 2021 in Portimao, Portugal. (Photo by Steven Tee / LAT Images)

En dus kwam alle druk op het tweede rondje te liggen. “Ik had er eigenlijk alle vertrouwen in alleen kreeg ik in de laatste sector te maken met verkeer. In de laatste twee bochten had ik steeds een auto voor me, in combinatie met de slechte grip en de wind werd het daardoor lastiger. Het is wat het is.” Naderhand verwoordde Verstappen het dus nog netjes, op de radio kregen de collega’s de volle laag: “Waarom gaan ze niet aan de kant, verdomme!”

Het geschrapte rondje bleek achteraf goed genoeg te zijn geweest voor de pole. “Het laat zien hoe lastig het was, die bocht is normaal gesproken volgas maar de auto brak plots uit. En in die tweede ronde zat ik binnen een tiende van dat rondje maar verloor ik alles in de laatste sector, een Aston Martin (Vettel, red.) reed in de weg. En die pakte ook nog mijn slipstream even op het rechte stuk.”

Het somde het weekend van Verstappen op. “Het is eigenlijk al sinds het begin hit and miss, Ik heb nog niet van één rondje kunnen genieten. Dat komt door de staat van het circuit, het is een geweldigde layout maar de grip is zo slecht. Ik weet dat het voor iedereen hetzelfde is maar ik kan er niet van genieten. Vorig jaar voor de GP was het één van mijn favoriete banen maar toen vervingen ze het asfalt. Ik heb het niet naar mijn zin nu.”