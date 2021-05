FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Na de race in Portugal kiezen kranten verschillende invalshoeken. In Engeland is natuurlijk veel aandacht voor de overwinning van Lewis Hamilton.

Het Franse l’Équipe beschrijft de Grand Prix als een ‘oorlog van drie’, verwijzend naar Lewis Hamilton, Max Verstappen en Valtteri Bottas, die vanaf de start hun eigen race reden. The Sun vindt dat de drie slordig waren in Portugal. “Alle drie de coureurs maakten fouten.” De Engelse krant benoemt Hamilton wel tot de terechte winnaar. “Het was alleen dat Hamilton de vaardigheden had om ze te herstellen.”

The Sun schrijft onder meer dat Max Verstappen het in Portugal zelf heeft laten liggen. “Red Bull heeft een auto voor hem gebouwd die in staat is om overwinningen te behalen. Het is nu aan hem om ze te pakken door de fouten eruit te halen.” Volgens het tabloid heeft Hamilton in Portugal bewezen niet zomaar aan de kant zullen gaan. “Max Verstappen begint zich de omvang van de taak voor ogen te beseffen als hij Lewis Hamilton wil verslaan voor de F1-titel.”

(Photo by Andy Hone / LAT Images)

Ook de Daily Mail applaudisseert de stuurmanskunsten van Hamilton. “Deze overwinning zal niet herinnerd worden als zijn meest wonderlijke. Maar als een demonstratie van meedogenloze, metronomische, rivaliserende, vernietigende betrouwbaarheid, fungeert het prima.” De krant besteedt ook aandacht aan de andere succesvolle Brit, Lando Norris. Norris werd vijfde in Portugal en blijft derde staan in het wereldkampioenschap. “Norris vliegt met McLaren”, schrijft men in Engeland.

Zo trots als men in Groot-Brittannië schrijft over de Britse coureurs, zo teleurgesteld is Gazzetta dello Sport in het Italiaanse Ferrari. “Leclerc vecht, maar verricht geen wonderen”, zegt het medium. Vooral de elfde plaats voor Carlos Sainz was niet nodig, als het team wat meer geduld had opgebracht. De krant beloont Hamilton met een 9 voor zijn prestaties, Verstappen liet ‘magie en fouten’ zien en krijgt daarom een 6,5.

Het Duitse Bild kiest ervoor om de goede race van Mick Schumacher uit te lichten. Schumacher reed volgens de krant een feilloze race. “Mick blaast zijn teamgenoot weg en achtervolgt de concurrentie.” l’Équipe is het er in ieder geval mee eens dat Schumacher zijn teamgenoot Nikita Mazepin in het stof liet bijten. De Franse krant geeft de Rus, die 5 seconden tijdstraf en een strafpunt op zijn licentie kreeg voor het in de weg rijden van Sergio Perez, dan ook een magere score van 3/20. Bild ziet de tiende plek van Sebastian Vettel in kwalificatie als ‘een teken van leven’.