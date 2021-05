De Grand Prix van Portugal bracht misschien niet zo veel spektakel als Bahrein of Imola, toch gebeurde er gedurende de race genoeg op de baan. Zo kreeg Sergio Pérez te maken met een ‘verdomde idioot’ en besloot Haas om Nikita Mazepin een tweede pitstop te laten maken om ‘de blauwe vlaggen te vermijden’. Een overzicht van de opvallendste boordradio’s in de Grand Prix van Portugal:

Pérez: “Ah, deze verdomde idioot”

Sergio Pérez rijdt een lange tijd door op de mediums en ziet Lewis Hamilton in de spiegels naderen. Hij komt al helemaal in de buurt als Pérez te maken krijgt met Nikita Mazepin, die zichzelf niet populair maakt bij meerdere coureurs en nu ook Pérez aan dat lijstje kan toevoegen. De Rus laat de Red Bull-coureur amper ruimte waardoor het bijna tot een touché komt, maar de Mexicaan kan dat nipt voorkomen.

“Ah, deze verdomde idioot”, foetert Pérez op de boordradio. “Ja, we hebben het gezien”, hoort hij dan vanaf de pitmuur. “Heeft hij de voorvleugel beschadigd?”, vraagt Pérez dan, maar na een korte blik is het antwoord ‘nee’.

Stroll: “Laat Vettel graag weer voorbij gaan”

Sebastian Vettel krijgt tijdens de race te horen om zijn positie af te staan aan teamgenoot Lance Stroll, die op een andere strategie zit. De Canadees waardeert het gebaar van zijn Duitse collega, en laat dat ook blijken wanneer hij geen stappen naar voren kan zetten. “Ik laat Vettel graag weer voorbij gaan”, geeft hij als een gentleman aan zijn team door.

Russell: “Ik laat het aan jou over”

George Russell heeft het lastig op het gladde Autódromo Internacional do Algarve. De Williams-coureur is strijdlustig na zijn elfde plaats in de kwalificatie, maar valt in de race hard terug. Het komt zelfs zo ver dat teamgenoot Nicholas Latifi hem inhaalt, maar Russell laat weten op de boordradio dat die actie niet geheel volgens het boekje was. “Hij haalde buiten de baan in”, vertelt hij aan zijn engineer. “Ik laat het aan jou over”, zo doelt hij op het mogelijk teruggeven van die plaats. Dat gebeurt even later ook en Russell laat zijn blijk van waardering merken door te zwaaien.

Mazepins engineer: “We doen nog een pitstop om de blauwe vlaggen te vermijden”

Het is voor Nikita Mazepin een lastige race in Portugal. De Rus rijdt stijf achteraan en ziet ook teamgenoot Mick Schumacher aan de horizon verdwijnen. Hij krijgt meerdere keren met de blauwe vlag te maken in de race, dusdanig veel dat zijn engineer ingrijpt: “We stappen over op plan C, om alle blauwe vlaggen te vermijden”, zo krijgt hij te horen. Hij zoekt de pitstraat zo dus voor de tweede keer op.

Sainz: “We hebben misschien te hard ons best gedaan”

Carlos Sainz lijkt een lange tijd in de punten te eindigen in Portugal, maar in de slotfase valt hij hard terug. Hij valt net buiten het bootje en moet genoegen nemen met de elfde plaats. “P11, het lijkt erop dat je alles deed wat je kon”, vertelt zijn engineer. “Bedankt voor de moeite, en sorry.” “Nee, we hebben waarschijnlijk juist te hard ons best gedaan”, reageert Sainz. “Precies”, antwoordt zijn engineer.