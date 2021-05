Sergio Pérez boekte met de vierde plaats in de Grand Prix van Portugal zijn beste resultaat met Red Bull tot nu toe, maar was niet tevreden over zijn eigen race. Hij noemt het een ‘slordige race’, waarin hij te veel tijd verloor met het gevecht met Lando Norris: “Ik dacht dat hij zijn plek zou teruggeven.”

Pérez begon de race als vierde maar verloor bij de start direct die positie aan Carlos Sainz. Hij nam de vierde plaats weer over bij de herstart, maar werd kort daarna opnieuw ingehaald, dit keer door Lando Norris. Vele ronden later kon de Mexicaan pas voorbij gaan aan de McLaren, waardoor het gat naar Verstappen al acht seconden bedroeg.

“Het was een beetje slordig”, vertelt hij tegen Sky Sports. “Ik had weinig grip bij de start en verloor een positie aan Carlos. Ik pakte die bij de herstart terug, maar verloor die weer aan Lando. Ik zag hem in de spiegels en dacht dat hij volledig over de track limits reed. Ik had verwacht dat hij me die positie weer zou geven, dus ik vocht niet zo hard terug. Ik heb dat waarschijnlijk verkeerd ingeschat. Het duurde een aantal rondes om die plek terug te pakken en op dat punt lag ik al uit de race”, verklaart de teamgenoot van Verstappen.

Ondanks het resultaat ziet Pérez ook nog wat positieve punten in de race waarin hij vierde werd. “Ik heb de auto in wat vrije lucht gereden in een racestint. De manier waarop ik me aan de auto en banden moet aanpassen, dat was positief”, aldus de Mexicaan.

Pérez, die voor zijn race de Driver of the Day-eretitel kreeg, geeft wel toe dat hij zich nog niet helemaal thuis voelt in de auto. “Ik ben er nog lang niet. Het is een proces, hopelijk kan ik me binnenkort echt thuis voelen met de auto en bij het team”, besluit hij.