Na maanden speculeren maakte Carlos Sainz maandag bekend dat hij een nieuw contract heeft getekend – de 29-jarige Spanjaard gaat een tweejarige samenwerking aan met Williams. De Spanjaard is al sinds februari op zoek naar een ‘kampioenschapswaardig’ team. Met de transfer lijkt er een einde te komen aan de Formule 1-carrière van Logan Sargeant.

Williams kondigde maandagmiddag aan dat Carlos Sainz een tweejarig contract heeft getekend bij het team. De Spanjaard rijdt vanaf 2025 bij de Britse renstal, naast Alexander Albon. De twee coureurs zullen ook in 2026, wanneer de nieuwe reglementen van kracht gaan, voor Williams rijden. Sainz moet zijn huidige team, Ferrari, aan het einde van het seizoen verlaten om plaats te maken voor Lewis Hamilton.

“Ik ben erg blij dat ik kan aankondigen dat ik vanaf 2025 bij Williams Racing kom rijden”, reageert Sainz in een officieel persbericht. De Spanjaard geeft eerlijk toe dat zijn keuze wat langer heeft geduurd. “Het is geen geheim dat de rijdersmarkt dit jaar om verschillende redenen uitzonderlijk complex is geweest en dat het wat tijd heeft gekost om mijn beslissing bekend te maken.”

“Ik heb er echter het volste vertrouwen in dat Williams voor mij de juiste plek is om mijn F1-reis voort te zetten”, vervolgt Sainz. “Ik ben er ontzettend trots op dat ik bij zo’n historisch en succesvol team kom, waar veel van mijn jeugdhelden in het verleden hebben gereden en hun stempel op dze sport hebben kunnen drukken.”

Sainz heeft zin in nieuwe uitdaging

De Spaanse coureur durft al ver vooruit te kijken en onthult wat hij met Williams hoopt te bereiken. “Het uiteindelijke doel om Williams terug te brengen naar waar het thuishoort, vooraan op de grid, is een uitdaging die ik met enthousiasme en positiviteit aanga. Ik ben ervan overtuigd dat dit team alle juiste ingrediënten heeft om opnieuw geschiedenis te schrijven. Vanaf 1 januari zal ik mijn uiterste best doen om Williams – samen met alle leden van het team – verder vooruit te helpen.”

Met de overstap van Sainz naar Williams komt ook een einde aan de Formule 1-carrière van Logan Sargeant. De Amerikaan rijdt sinds 2023 voor de Britse renstal.



