In de paddock – maar stiekem ook bij Williams zelf – gaat men ervan uit dat Logan Sargeant zijn laatste seizoen rijdt in de Formule 1. James Vowles heeft zijn pijlen immers gericht op Carlos Sainz, de kurk op de fles die de rijdersmarkt heet. Sainz voelt zich gevleid door alle complimenten die de Williams-teambaas hem al heeft gegeven, maar benadrukt ook dat de situatie rond zijn nieuwe contract ‘complex’ is.

LEES OOK: D-Day voor Pérez: Red Bull houdt vandaag vergadering over toekomst coureur

Motorsportweek sprak Carlos Sainz tijdens het raceweekend in België en vroeg hem tevergeefs naar updates over zijn nieuwe contract. De Spanjaard wordt al sinds februari geplaagd door vragen over zijn toekomst, maar kan nog altijd geen uitsluitsel geven. Williams, dat naar eigen zeggen ‘vol inzet’ op Sainz, lijkt wel een van de kansmakers om hem in de toekomst te contracteren.

“Williams heeft altijd in een goede positie gezeten,” aldus Sainz. “Maar er zijn meerdere interessante teams – ik heb genoeg opties. James (Vowles, red.) is erg uitgesproken over het feit dat hij mij bij Williams wil hebben, en zoals jullie weten, ben ik een grote fan van hem en zijn werkethiek en de manier waarop hij dat team op sleeptouw neemt. Het is geen geheim dat ik goed met hem kan opschieten, maar of hij nu optimistisch is of niet, dat houd ik voor mezelf.”

‘Wachten is de juiste keuze’

Williams was niet de enige ploeg die Sainz de afgelopen maanden bombardeerde met lofuitingen. De Ferrari-coureur viel bij vrijwel alle teams in de smaak. “Ik voel me vereerd dat ik zo gewaardeerd wordt”, reageerde de 29-jarige coureur. “Voor nu kan ik ze alleen maar bedanken dat ze zoveel geduld hebben – het blijft een zeer complexe rijdersmarkt en een zeer complexe situatie. Maar ik heb nog steeds het gevoel dat ik de juiste keuze maak door te wachten, ik leer elke week weer iets nieuws.”

Lees hier alles over de GP van België

De nieuwste extra dikke editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)