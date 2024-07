Het is vandaag D-Day voor Sergio Pérez. Red Bull houdt vandaag een vergadering over de toekomst van de coureur. Het lot van de Mexicaan staat niet als enige op de agenda, maar is vanwege alweer een teleurstellend resultaat bij de GP België misschien wel het belangrijkste punt. Zien we Pérez na de zomerstop nog op de grid terug?

Pérez startte de race op Spa-Francorchamps vanaf de eerste startrij, maar eindigde uiteindelijk, mede dankzij de diskwalificatie van George Russell, als zevende. Red Bull-adviseur Helmut Marko is dan ook niet tevreden met het resultaat van de Mexicaan. “Sergio had de kans om een goed resultaat te halen uit de tweede plaats”, vertelde Marko aan Sky Germany. “Helaas was dat niet het geval. Vooral in de laatste stint stortte hij volledig in. Wat er zo positief uitzag in de kwalificatie, was helaas niet terug te zien tijdens de race.”

Ook Horner teleurgesteld

Ook Christian Horner had meer verwacht van Pérez in België. “Startend op de eerste rij, dachten we voor de race dat een derde en vijfde plaats haalbaar zouden zijn”, zei de teambaas tegen Crash.net. “We haalden de vijfde (met Verstappen, die na de race naar P4 werd gepromoveerd, red.), maar niet de derde. De data moet duidelijk doorgenomen worden om te zien waar zijn tempoverlies zat.”

“We hebben morgen (maandag, red.) een vergadering, maar die gaat niet alleen over Checo”, vervolgt Horner. “We hebben ook andere onderwerpen op de agenda staan, wat we altijd doen als we de zomerstop ingaan.”

Hoewel de vergadering al langer op de agenda stond, geeft ook Horner toe dat de situatie van Pérez nu wel echt de meeste aandacht vraagt. “Checo heeft het de laatste paar races moeilijk gehad. En wat zo verwarrend voor ons is, is dat het seizoen zo goed met hem begon. Pas daarna is hij afgezwakt”, aldus de teambaas. “Hij deed het geweldig, super (op zaterdag, red.) in de kwalificatie. Het is duidelijk dat we de problemen in de race moeten doornemen en begrijpen. We hebben de tijd om dat te doen en te analyseren en met hem samen te werken.” Horner lijkt de Mexicaan dus nog niet helemaal af te schrijven.

De cijfers liegen er niet om

Pérez heeft naar verluidt een prestatieclausule in zijn contract staan, waarin staat dat hij niet meer dan honderd punten achter Max Verstappen in het coureurskampioenschap mag staan. De Mexicaan gaat met een achterstand van 146 de zomerstop in. De afgelopen races heeft Pérez ook maar 28 punten gepakt, terwijl Verstappen er 141 verzamelde.

Bij de kwalificaties ging het niet veel beter voor Pérez dit seizoen. Sinds de Grand Prix van Monaco kwam de coureur in vier van de zeven races niet verder dan Q1. Pérez kwalificeerde in België ook pas voor de eerste keer sinds de Grand Prix van Miami weer in de top-zeven.

Wie moet Pérez vervangen?

Niet alleen de vraag of Pérez nog mag blijven ligt op tafel tijdens de Red Bull-vergadering. Ook wie de coureur moet vervangen, mocht Red Bull Pérez de laan uitsturen, is nog een groot vraagteken. Visa RB-coureur Daniel Ricciardo en RB-reservecoureur Liam Lawson zijn de twee meest waarschijnlijke kandidaten. De twee coureurs doen op woensdag 31 juli mee aan een soort van shoot-out tijdens een filmdag van Red Bull. Ricciardo werd daarnaast ook al na de Belgische race in gesprek met Horner gespot.

