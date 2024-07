Daniel Ricciardo en Liam Lawson krijgen volgens bronnen in de F1-paddock komende woensdag de kans om het tegen elkaar op te nemen op Imola in een soort van shoot-out. De twee coureurs komen naar verluidt beide in aanmerking voor het Red Bull-stoeltje van Sergio Pérez. De toekomst van de Mexicaan bij Red Bull is nog altijd onzeker na een aantal teleurstellende races.

Ricciardo rijdt momenteel voor Red Bulls zusterteam Visa RB, terwijl Lawson de reservecoureur is. De Nieuw-Zeelander maakte vorig jaar, als vervanger van de geblesseerde Ricciardo, veel indruk met zijn rijkunsten. De twee coureurs mogen het daarom tegen elkaar opnemen op Imola, tijdens een testsessie op de laatste filmdag van Red Bull. Zowel Ricciardo als Lawson mag de test afleggen in de 2022 AlphaTauri-bolide AT03.

Toekomst Pérez in gevaar

De sessie van Ricciardo en Lawson neemt naar verluidt op woensdag 31 juli plaats, twee dagen na de vergadering van Red Bull over de toekomst van Sergio Pérez. Red Bull-adviseur Helmut Marko bevestigde al eerder dat het team op de maandag na de GP België over de toekomst van de Mexicaan gaat praten.

“Sergio weet dat we voor het constructeurskampioenschap indien mogelijk beide auto’s voor McLaren moeten hebben, en dat is de laatste paar races niet het geval geweest,” zei Marko tegen ServusTV. “Het doel is om zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap te winnen en we zullen maandag bespreken wat de beste manier is om dat te bereiken.”

