Het moment van de waarheid is aangebroken voor Sergio Pérez. Red Bull-adviseur Helmut Marko onthulde dat het team op maandag, gelijk na de Grand Prix van België, een vergadering houdt over de toekomst van Pérez bij Red Bull. De Mexicaan kreeg onlangs nog een contractverlenging, maar zijn aanhoudende vormdip kan wel eens een reden zijn om hem eerder de laan uit te sturen.

Pérez rijdt sinds 2021 bij de Oostenrijkse renstal. Hij tekende begin juni nog een contractverlenging van twee jaar. Tijdens de laatste races kampt de Mexicaan echter met een vormdip. Zo wist Pérez in vier van de zeven races vanaf de GP Monaco niet in Q2 te komen tijdens kwalificaties. De Mexicaan pakte sinds de race in China ook maar 21 punten, tegenover de 129 punten van teamgenoot Max Verstappen. De toekomst van Pérez bij Red Bull is daarom nog onduidelijk.

“Sergio (Pérez, red.) weet dat we voor het constructeurskampioenschap beide auto’s voor McLaren moeten hebben als dat mogelijk is, en dat is de afgelopen races niet het geval geweest”, zei Marko tegen ServusTV. “Het doel is om zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap te winnen en we zullen maandag bespreken wat de beste manier is om dat te bereiken.”

Naar verluidt heeft de Mexicaanse coureur een clausule in zijn contract waarin staat dat hij niet meer dan 100 punten achter Verstappen mag staan in het coureurskampioenschap. Pérez heeft momenteel een achterstand van 141 punten.

Ommekeer van Pérez komt te laat?

Pérez vangt de race van België wel vanaf de eerste startrij aan, geholpen door de gridstraf van Verstappen. Maar zelfs het puntenaantal dat de Mexicaan kan pakken als hij de race wint, is niet genoeg om aan zijn prestatieclausule te voldoen. Marko is wel blij met deze voorlopige ommekeer. “Het is geweldig om Sergio te zien, die echt verbeterd is. Hij start op de eerste rij vanwege de degradatie en nu ziet het er weer een stuk beter uit”, zei Marko na de kwalificatie. De adviseur waarschuwt de Mexicaan ook gelijk. “Maar we hebben de dieptepunten niet nodig. We kunnen daar maar moeilijk mee leven.”

