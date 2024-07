Red Bull deelde tijdens de kwalificatie voor de GP van België een flinke tik uit aan rivaal McLaren. De Britse renstal kwam de afgelopen weken steeds dichterbij in het constructeurskampioenschap, maar voor het Belgische nummer maken de Oostenrijkers een goede kans om weer een beetje uit te lopen. Sergio Pérez denkt dat het team de afgelopen races ‘de weg kwijt was’.

Tijdens een persconferentie na afloop van de kwalificatie, stonden beide Red Bull-coureurs de pers te woord. Max Verstappen reed de snelste tijd op Spa-Francorchamps – ware het niet dat hij dankzij een gridstraf vanaf P11 vertrekt – en Sergio Pérez kwalificeerde zich op een verrassend goede derde plek. McLaren moest het doen met de vijfde (Norris) en de zesde (Piastri) tijd, al levert de gridstraf van Verstappen ze P4 en P5 op.

‘McLaren was veel beter’

“Als je naar de laatste vijf à zes races kijkt, zie je dat zij (McLaren, red.) veel beter waren”, zei Verstappen over zijn concurrenten. “Dat hebben ze uiteraard goed gedaan. Het is aan ons om de data te analyseren en te zorgen dat we zo snel mogelijk verbeteren, ook gedurende de zomerstop. Op Zandvoort zullen we keihard terug moeten slaan.” Het verschil tussen Red Bull en McLaren bedraagt nu nog maar 51 punten.

Ook Sergio Pérez – stiekem toch wel hoofdverantwoordelijke voor de bescheiden voorsprong op de Britten – benadrukt dat Red Bull een zware dobber heeft aan McLaren. “Het is nog steeds erg krap”, reageerde hij op de strijd om de constructeurstitel. “We zullen nu gewoon kalm en gefocust moeten blijven. De afgelopen races waren we gewoon een beetje de weg kwijt.”

