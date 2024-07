Lando Norris vertrekt zondag vanaf P4 tijdens de Grand Prix van België. De McLaren-coureur was best blij met de kwalificatiesessie, ondanks dat hij de afgelopen races betere resultaten noteerde. Hij kan weliswaar nog profiteren van de gridstraf van kampioenschapsleider Max Verstappen, maar denkt ook dat McLaren gewoon snelheid heeft ingeleverd ten opzichte van Red Bull.

LEES OOK: Kwalificatie GP België: Verstappen superieur, Leclerc mag starten vanaf pole

“Om heel eerlijk te zijn ben ik best tevreden”, zei een opgewekte Lando Norris tegen Sky Sports. De 24-jarige McLaren-coureur had zich net op de vijfde plaats gekwalificeerd voor de Grand Prix van België. Dankzij de gridstraf van Max Verstappen – die eigenlijk pole pakte – schuift hij door naar P4. Niet het beste resultaat, zeker gezien een mogelijke strijd met Verstappen voor de wereldtitel. De Brit berust in het feit dat Red Bull al het het hele weekend het betere team is.

“Red Bull loopt toch al het hele weekend een stap voor”, legde hij uit. “Ik denk dat we op vrijdag best een goede dag hadden, maar Red Bull had gewoon niet het achterste van de tong laten zien. McLaren mag best optimistisch zijn, ik denk dat Piastri in de eerste twee kwalificatiesessies nog sneller was dan ik. In Q3 hadden we allebei moeite met de balans van de auto.”

Norris, die in aanloop naar de kwalificatie nog toegaf dat hij zich niet comfortabel voelde in de auto, denkt dat hij zijn ritme nog een beetje moet vinden op Spa. “Ik loop al het hele weekend een beetje achter de feiten aan”, vervolgde hij. “Dus ik ben best blij met P5. Dat neemt niet weg dat we morgen wat hele snelle auto’s in moeten halen. Vandaag miste ik gewoon een beetje zelfvertrouwen – ik moest echt m’n best doen, terwijl het de afgelopen weken allemaal heel natuurlijk ging.”

Lees hier alles over de GP van België

De nieuwste extra dikke editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)