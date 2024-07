Max Verstappen heeft zaterdagmiddag de snelste tijd gereden in de kwalificatie voor de Grand Prix van België. Achter hem legt Charles Leclerc in zijn Ferrari beslag op de tweede tijd, waardoor hij morgen op pole position aan de race mag beginnen. Vanwege een opgelegde gridstraf van tien plaatsen (motorwissel) begint de drievoudig wereldkampioen als elfde aan de Grand Prix van België, de race die hij de afgelopen drie jaar wist te winnen.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez mag naast Leclerc vanaf de eerste startrij aan de race beginnen. De Mexicaan noteert de derde tijd in de sessie.

Q1: Piastri en Verstappen zijn meteen snel

De kwalificatiesessie in Spa-Francorchamps begint wanneer het (tijdelijk) is gestopt met regenen. Lando Norris gaat in zijn McLaren als eerste de opdrogende baan op, met het vooruitzicht op nieuwe regenbuien. Alle coureurs wordt op het hart gedrukt om meteen een snelle tijd neer te zetten. Na de eerste serie snelle runs staat Max Verstappen bovenaan de tijdenlijst met 1.56,003, voor Oscar Piastri (McLaren) en Lewis Hamilton (Mercedes).

Bij een temperatuur van 18 graden Celsius (en een baantemperatuur van 20 graden) blijven de coureurs op de baan om te profiteren van de opdrogende (en daardoor sneller wordende) baan, zolang het nog kan. Verstappen blijft zich op zijn intermediates verbeteren, ondanks het feit dat hij even wordt opgehouden door de Stake F1-bolide van Guanyu Zhou.

De voorspelde zware regen aan het eind van Q1 blijft uit. Onder de lastige omstandigheden blijven heel grote verrassingen uit. Norris gaat door als twaalfde, Hamilton als dertiende. De snelste tijd in Q1 komt op naam van Piastri (1.54,835), vóór respectievelijk Pierre Gasly (Alpine) en Verstappen. Ook Verstappens teamgenoot Sergio Pérez overleeft Q1. Voor de Mexicaan heet dat tegenwoordig al een meevaller.

De afvallers in Q1 zijn: Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant en Guanyu Zhou. Voor Tsunoda maakt zijn vroege eliminatie weinig uit. De Japanner van Visa RB had immers een gridpenaly van liefst zestig (!) plaatsen op zak en start zondag sowieso achteraan. Bijzonder

Q2: Pérez gaat nipt door, met 0,003 seconden

Bij de start van Q2 van de kwalificatiesessie meldt Verstappen over de boordradio de eerste regendruppels. Veel om het lijf heeft het nog niet, maar dat verandert gaandeweg. En dus is het weer zaak om zo snel mogelijk een scherpe tijd op intermediates neer te zetten. Verstappen rijdt meteen weer naar de snelste tijd: 1.53,857. Na de eerste serie snelle runs zitten onder andere George Russell en Charles Leclerc in de gevarenzone.

Terwijl de omsandigheden op delen van de baan verslechteren, slaagt Verstappen er desondanks in zijn tijd te verbeteren tot 1.53,837. Op hun beurt springen Russell en Leclerc uit de gevarenzone. Daar slaagt even later ook Sergio Pérez in, zij het ternauwernood. Met 0,003 zit hij aan de goede kant van de score. Hij noteert de tiende tijd en dus is de Mexicaan sinds de GP van Oostenrijk weer eens van de partij in Q3. Achter Verstappen tekenen Hamilton en Russell voor de tweede en derde tijd.

De afvallers in Q2 zijn: Alexander Albon, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas en Lance Stroll.

Q3: Verstappen superieur, Leclerc lachende tweede

Als de laatste twaalf minuten van de kwalificatiesessie beginnen te lopen, gaat Hamilton als eerste de baan op. Het miezert hier en daar voorzichtig, maar de zware buiten die links en rechts door de teams werden voorspeld blijven vooralsnog uit.

Na de eerste serie snelle runs staat Verstappen weer meteen bovenaan (1.53,159). Opvallend genoeg vlak voor Pérez, die bij deze uitkomst dus vanaf pole zou mogen starten (vanwege de gridstraf van Verstappen).

Aan het slot van Q2 verandert de volgorde echter alsnog, maar Verstappen blijft bovenaan. Leclerc is de lachende tweede. Pérez mag vanaf de eerste startrij aan de race beginnen op basis van zijn derde tijd in de kwalificatie. De top-10 ziet er verder als volgt uit: Hamilton, Norris, Piastri, Russell, Sainz, Alonso en Ocon.

Verstappen weet dat er na zijn sterke kwalificatie volop kansen liggen in zijn race, ondanks de gridstraf van tien plaatsen. Twee jaar geleden won Verstappen de race in Spa-Francorchamps vanaf P14. Overigens is dat geen record. Michael Schumacher lukte het in 1995 om vanaf P16 de Grand Prix van België nog op zijn naam te schrijven.

De Grand Prix van België begint zondag om 15.00 uur.

