Na drie vrije trainingen is Helmut Marko nog steeds sceptisch over de kansen voor Red Bull tijdens de aankomende GP van België. Max Verstappen reed weliswaar tweemaal naar de snelste tijd op Circuit Spa-Francorchamps, maar een gridstraf gooit zondag roet in het eten. De drievoudig wereldkampioen zal minimaal tien plaatsen goed moeten maken tijdens de race. Is het gat naar McLaren straks te groot?

LEES OOK: Verstappen nog niet tevreden na ‘lastige’ openingsdag op Spa

Volgens Helmut Marko is het cruciaal dat het team de juiste balans weet te vinden voor de RB20. Max Verstappen zei eerder al dat de afstelling van zijn auto het verschil gaat maken. “Het is lastig om hier de juiste balans te vinden”, reageerde hij vrijdag. “Voor ons is de race nu heel belangrijk.” Marko stemt in met de 26-jarige coureur en benadrukt dat het ‘erg moeilijk zal worden voor Red Bull‘. Zijn huidige voorspelling is dan ook vrij negatief.

“Op dit moment lijkt het erop dat we gaan verliezen”, zei hij tegen GrandPrix.com. “Verstappen heeft natuurlijk een gridstraf gekregen voor zijn nieuwe motor. We zullen zien of we de set-up enigszins kunnen veranderen. We maken ons niet zozeer zorgen over de snelheid van McLaren, het gaat erom dat we onze eigen balans goed krijgen – dan zij wij de enigen die met de papaja’s mee kunnen gaan. Het wordt hoe dan ook een spannende strijd.”

LEES OOK: VT3 GP België: Sessie valt volledig in het water, Verstappen snelste

Teambaas Christian Horner is iets positiever. “We doen zeker mee”, reageerde hij na de vrije trainingen. Ook het feit dat McLaren in VT2 nog een een-tweetje noteerde, deert de 50-jarige Brit weinig. “Volgens onze metingen had Lando Norris de motor iets verder opengedraaid. Wij kunnen ons beter vergelijken met Oscar Piastri, die slechts twee duizendsten sneller was dan Verstappen.”

Verstappen reed tijdens een kletsnatte derde vrije training opnieuw naar de snelste tijd (Getty Images)

Lees hier alles over de GP van België

De nieuwste extra dikke editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)