Max Verstappen lijkt nog niet overtuigd van zijn kansen voor de aankomende GP van België. Op de openingsdag in Spa eindigde hij tijdens VT1 bovenaan de tijdschema’s, al moest hij het in de tweede sessie afleggen tegen de beide McLarens. Verstappen is nog niet helemaal tevreden met de set-up van zijn RB20 – de juiste balans vinden op Spa-Francorchamps luistert nauw.

Voor het Belgische nummer is de bolide van Verstappen deels teruggegaan naar de ‘oude’ specificaties. Waar hij in Hongarije gebruikmaakte van een geüpgradede versie van de RB20, gaat de auto op Spa gedeeltelijk terug naar het vertrouwde chassis. Dat is vooral terug te zien in de grote luchtpijpen op de motorkap, de ‘brede schouders’ van de RB20. Onderhuids is de auto wel vernieuwd; Verstappen maakt op Spa gebruik van een nieuwe verbrandingsmotor, een update die hij met een gridstraf van tien plaatsen moet bekopen.

In de openingssessie op vrijdag zette de drievoudig wereldkampioen direct de toon. Hij noteerde de beste tijd, ruim een halve seconde sneller dan Oscar Piastri. In de tweede vrije training sloeg McLaren terug en liet het team een een-tweetje optekenen – Norris was de snelste op Spa, met Piastri en Verstappen in zijn kielzog. Een goede eerste dag voor de Nederlander, al spreekt hij zelf van een ‘lastige’ start aan het weekend.

‘Race is nu belangrijker’

Na de eerste vrije trainingen werd Verstappen door de pers in Spa gevraagd naar de sessie en zijn RB20. “Het is lastig om hier om de juiste balans te vinden”, reageerde hij. “We hebben nu een aantal dingen geprobeerd. Nu is het zaak dat we de boel goed analyseren. Het begon als een redelijk positieve dag”, doelde hij op zijn snelle ronde in VT1.

Over de tweede trainingssessie was hij minder te spreken. “Die was niet zo goed”, vervolgde Verstappen. “We zullen alle aanpassingen die we hebben gemaakt nog eens goed moeten bekijken. Hopelijk kunnen we de set-up voor de race goed krijgen – ik start natuurlijk ergens achteraan door die gridstaf. Natuurlijk wil je goed kwalificeren, maar voor ons is de race nu iets belangrijker.”

