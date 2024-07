Op een crash van Stroll na viel er voor de fans en kijkers niet te beleven tijdens de derde vrije training voor de Belgische Grand Prix. Vanwege de hevige regenval reden de coureurs niet meer dan vijf ronden in deze sessie. Verstappen reed, voor wat het waard is, de snelste tijd.

Onder natte omstandigheden begint de laatste vrije training in Spa-Francorchamps. De meeste coureurs verlaten al snel de garage om hun eerste meters te maken over het grijze asfaltlint in de Ardennen. Ze weten dat het binnen enkele minuten nog harder gaat regenen, dus alle data die ze nu kunnen verzamelen is mooi meegenomen. De kwalificatie later vandaag belooft immers ook alles behalve droog te worden.

Alle teams hebben de intermediate band onder de wagens geschroefd en dat is puur vanwege het feit dat de full wets niet goed hun werk doen. Dat de grip ver te zoeken is op deze band, zien we al snel aan wat uitstapjes buiten de baan van Max Verstappen en Oscar Piastri. Na 12 minuten gaat het mis en is het code rood. Lance Stroll schiet er hard af bij het uitgaan van Eau Rouge en klapt in de muur. De Canadees schrijft zijn Aston Martin in zo verre af dat hij zijn weg niet meer kan vervolgen.

Code rood

Met nog zo’n veertig minuten op de klok wordt de baan weer vrijgegeven, al blijft het angstvallig stil op het circuit. De omstandigheden zijn er niet beter op geworden en de coureurs wachten dit keer de bui wel af in de pitbox. Sterker, het begint alleen maar harder te regenen en de wedstrijdleiding gaat wederom over op code rood.

De enige actie op Spa die we vervolgens te zien krijgen, speelt zich af op de nabijgelegen kartbaan voor amateurs. Een van de deelnemers spint en de regie besluit hier zelfs een herhaling van te laten zien. Het lijkt hierbij te blijven, tot de baan toch weer wordt vrijgegeven in de slotminuten. Op deze manier krijgen de coureurs nog de kans om proefstarts te maken.

En zo zit het uur erop en sluit Max Verstappen de sessie als snelste af, voor wat het waard is. Om 16.00 uur wordt de kwalificatie verreden en dat kan onder deze omstandigheden een ware loterij gaan worden.

