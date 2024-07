Het is inmiddels vijf jaar geleden dat Anthoine Hubert op tragische wijze om het leven kwam tijdens de Formule 2-race op Spa-Francorchamps. De Fransman was een goede vriend van Pierre Gasly en sinds het overlijden organiseert de Alpine-coureur een herdenking op het Belgische circuit in het weekend van de Grand Prix. Helaas worden er sinds dit jaar twee coureurs herdacht. De Nederlander Dilano van ’t Hoff overleed hier vorig jaar na een verschrikkelijke crash.

Het is donderdagavond 18.30 uur. Iedereen verzamelt zich op het rechte stuk voor de pitstraat voor de herdenking. De grote groep bestaat uit coureurs, personeel uit de verschillende raceklassen en journalisten. Op dat moment is er onderling even geen onderscheid en ontstaat er een mooie saamhorigheid. Helemaal omdat iedereen in een donkerblauw Hubert-herdenkingsshirt is gekleed.

Iedereen op een groepje jongens in witte shirts na. Het zijn overduidelijk Nederlanders en ik spreek ze aan. Eén ervan roept dat de conditie ver beneden pijl is voor de lange wandeling over het circuit en we maken wat grapjes. Dan zie ik pas op de shirts een eerbetoon aan Van ’t Hoff. “Oh, jullie zijn de vrienden van Dilano?”, vraag ik. Ze knikken en er valt een stilte. Ze zijn hier speciaal naartoe gekomen om hun vriend te herdenken. Jonge jongens in de bloei van hun leven, net als Dilano vorig jaar. Dan word je toch wel even stil.

Bloemen en tranen

Gasly geeft een speech en bedankt iedereen die deelneemt. Dan wordt er een foto gemaakt van alle aanwezige coureurs en klinkt het startschot. Via La Source dalen we, al dan niet hardlopend, fietsend of wandelend, af naar Eau Rouge om daar vervolgens weer flink omhoog te klimmen naar de plek waar het mis ging voor Hubert. Gasly legt bloemen neer voor zijn vriend en iedereen blijft even stilstaan.

Dan gaat de stoet verder naar de plek des onheils waar het misging voor Van ‘t Hoff. Naast zijn vrienden zijn ook de teamleden van MP Motorsport daar aanwezig. De oprichter van de Nederlandse renstal, Dick van der Wilt, is zichtbaar aangedaan. Logisch, dit heeft hij nooit voor ogen gehad bij de geboorte van dit opleidingsteam.

Ik wandel weer terug naar het mediacentrum en kijk nog één keer uit over Eau Rouge. Spa-Francorchamps is echt prachtig en indrukwekkend, maar laat als geen ander circuit zien hoe gevaarlijk de autosport nog altijd is.

