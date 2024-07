Ruim een jaar geleden overleed op het circuit van Spa-Francorchamps de jeugdige Dilano van ’t Hoff. Het 18-jarige talent uit Dordrecht reed voor MP Motorsport in de Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA). Na een spin op het natte asfalt werd zijn auto hard geraakt. Hulp op het circuit mocht niet meer baten.

“Ik denk dat je zoiets nooit honderd procent verwerkt”, vertelt teambaas Sander Dorsman, aan de vooravond van de Belgische GP, over de nasleep van het fatale ongeval.

– Heeft iedereen binnen MP Motorsport het fatale ongeval van Dilano een plekje kunnen geven?

“Ik denk dat je zoiets nooit echt honderd procent verwerkt. Gelukkig hebben we nog heel veel contact met de familie. Dat is in ieder geval onze steun en hopelijk zijn wij dat ook voor hen. Voor hen is het heel traumatisch. En nog steeds probeer je met elkaar een stuk te verwerken, maar het is natuurlijk iets dat nooit helemaal weggaat. Maar je moet het wel met z’n allen ergens een plekje geven. En ik denk dat wij dat ook gedaan hebben. Op al onze auto’s, in alle categorieën, staat Dilano’s naam op dezelfde plek op het bodywork. Dit geldt ook voor al onze vrachtwagens. En in onze werkplaats in Nederland hebben we een hoek voor Dilano. Hier hangt zijn overall, er staat een grote miniatuurauto en meer van dat soort dingen. Ik denk dat we er met z’n allen trots op kunnen zijn dat we hem nog altijd op deze manier in het team bij ons kunnen houden. Zoiets gaan we nooit vergeten.”

MP Motorsport-teambaas Sander Dorsman (Foto’s Sebastiaan Rozendaal)

‘Onderlinge band is compleet veranderd’

– Heeft dit verlies nog iets veranderd in de dynamiek binnen het team?

“Zeker, vooral in het team dat er die bewuste dag bij was. Dit heeft natuurlijk een behoorlijke impact gehad. Die onderlinge band in dat team is compleet veranderd, want je maakt met z’n allen iets traumatisch mee. Bovendien zijn we erg dankbaar dat we heel hecht met de familie richting de uitvaart konden optrekken. En ook op 1 juli, toen het exact een jaar geleden was, dat we juist samen met de familie die dag mochten beleven. Dat vond ik mooi.”

– Heb je door dit ongeluk getwijfeld om door te gaan?

“Nee, geen moment. Op dat moment denk je maar één ding: we willen er voor elkaar zijn en voor de familie. We zijn toen ook niet naar de eerstvolgende race gegaan in Mugello, we wilden ons echt helemaal hierop focussen. Ik had nooit verwacht dat dit ons zou overkomen, maar ik ben blij dat we dit op deze manier gedaan hebben en dat we onszelf deze gelegenheid gunden. Voor Dilano was autosport zijn leven. Hopelijk kijkt hij met trots op ons neer en iedereen om ons heen.”

‘Onze plicht richting Dilano’

– Het was een bizar ongeval, noem het een freak-accident, maar zijn er nog bepaalde zaken die in jouw ogen veiliger kunnen?

“Er zijn altijd dingen die beter en veiliger kunnen in de autosport. Dat is ook wel onze plicht, ook richting Dilano, om altijd kritisch te blijven op dit soort zaken. Je moet het jezelf niet makkelijk maken en denken: ‘Dit kan altijd gebeuren.’ Nee, je moet gewoon kritisch zijn en kijken wat er nog veiliger kan. Er zijn nog genoeg topics waar werk te verrichten is. Maar het belangrijkste is dat we van dit ongeluk leren.”

– Leeft de herinnering aan Dilano nog voort binnen jullie team?

”Zeker, en natuurlijk vooral bij de mensen die met hem hebben samengewerkt. Iedereen draagt hem nog bij zich. Dilano zit voor altijd in ons hart. En ik denk dat een hoop mensen ook voelen dat hij nog dicht bij ons staat.”

