Na een stormvloed aan kritiek en speculaties over Sergio Pérez’ toekomst bij Red Bull, kwalificeerde de Mexicaan zich op de eerste startrij voor de GP van België. Toegegeven, Max Verstappen en Charles Leclerc eindigen boven Checo, maar dankzij een gridstraf van zijn teamgenoot vertrekt de 34-jarige coureur na heel veel mislukte raceweekenden ‘gewoon’ vanaf P2.

LEES OOK: Kwalificatie GP België: Verstappen superieur, Leclerc mag starten vanaf pole

“Het was heel lastig”, reageerde Sergio Pérez na de kwalificatie. “Maar onder deze omstandigheden is het altijd uitdagend.” Het zaterdagnummer werd geplaagd door wisselvallige weersomstandigheden. De regen bood uiteraard kansen voor Max Verstappen, maar ook Pérez wist van de natte baan te profiteren. Dat is in de afgelopen weekenden wel eens anders geweest.

“Zeker in de laatste paar races ging het niet altijd even goed in de regen”, gaf de Mexicaan toe. “Dus ik ben ontzettend blij met dit resultaat.” Sergio Pérez moet de eerste startrij delen met Charles Leclerc, die zaterdag – dankzij de gridstraf van Verstappen – pole pakte op Spa. Dat kan goed uitpakken voor Checo, die weet dat P2 vaak de betere startplek is op het Belgische circuit.

“P2 is de beste positie hier op Spa”, legde hij uit. “Het was vorig jaar eigenlijk hetzelfde liedje, toen stond Charles (Leclerc, red.) ook op pole.” In 2023 klom Verstappen zich een weg omhoog op de grid om uiteindelijk een een-tweetje voor Red Bull aan te voeren. Voor Pérez, die al een tijdje op de schopstoel zit, is het resultaat een verademing. “Het scheelde niet veel of ik had er in Q2 uit gelegen”, reageerde hij. “Maar ik mag heel erg tevreden zijn.” Flirt de Red Bull-coureur ook al met een overwinning? “Er zijn nog heel veel vraagtekens, maar ik heb er een goed gevoel over.”

Lees hier alles over de GP van België

De nieuwste extra dikke editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)