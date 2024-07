Een vijfde positie, meer zat er vandaag niet in voor Max Verstappen tijdens de Belgische GP op Spa-Francorchamps. Om die reden keek de drievoudig wereldkampioen na afloop tevreden terug op zijn eigen race. Bovendien nam hij het op voor Sergio Pérez, zijn Mexicaanse teamgenoot bij Red Bull.

Over de sportieve toekomst van Pérez hield Max Verstappen zich nadrukkelijk op de vlakte. “Onze eerste zorg is de auto, daar moeten we ons momenteel op focussen”, pareerde Verstappen vragen over dit onderwerp. “Checo’s weekend was in mijn optiek positief.”

Ook keek Verstappen nog even vooruit op de eerste race na de zomerstop, de Dutch GP in Zandvoort. “Ik heb in Zandvoort geen penalty en daardoor hopelijk ook weer een normaal raceweekend. Als je dan weer gewoon in de top-vijf start, krijg je een heel ander wedstrijdverloop dan vandaag het geval was.”

