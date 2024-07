Max Verstappen klonk enigszins gelaten, een klein half uurtje na zijn vijfde plaats tijdens de GP van België. De afgelopen drie jaar wist hij zijn favoriete race op het circuit van Spa-Francorchamps te winnen, in 2022 zelfs nog vanaf P14 op de startgrid en vorig jaar vanaf P6. “Maar die dagen liggen helaas achter ons. Zoiets is niet meer realistisch”, erkende de drievoudig wereldkampioen van Red Bull.

Verstappen begon in Spa vanaf P11 aan de race, een gevolg van zijn grifstraf vanwege een nieuwe motorwissel. Zaterdag was hij in de kwalificatie nog wel oppermachtig geweest, maar in de race bleek gaandeweg de vijfde plaats het maximaal haalbare.

“Met de race was weinig mis. De eerste ronden ben ik uit de problemen gebleven en daarna belandde ik in een DRS-treintje, tot de eerste pitstop”, aldus Verstappen. “Je zag ook dat de auto’s om me heen allemaal min of meer dezelfde snelheid hadden. Dat maakte het moeilijk om echt op te stomen, maar nogmaals, ik denk dat het van onze kant een prima race was.”

Verstappen wist bovendien Lando Norris voor te blijven. De Brit van McLaren, zijn naast belager in de WK-stand, werd als zesde afgevlagd. “Het scheelt dat het niet één team is dat de hele tijd dominant is en dat de krachtsverhoudingen weer een beetje veranderen, dat komt ons niet verkeerd uit. Voor ons valt er genoeg te analyseren. Hopelijk kunnen we vanaf de volgende race in Zandvoort weer een stap vooruit maken. Daar werken we binnen het team allemaal hard aan”, aldus Verstappen.

