De dagen van Sergio Pérez bij Red Bull lijken geteld, helemaal na zijn teleurstellende optreden tijdens de GP van België op het circuit van Spa-Francorchamps. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen begon als tweede aan de race, maar werd uiteindelijk als achtste afgevlagd en kon onderweg geen rol van betekenis spelen, ook niet in een ondersteunende rol aan Verstappen. Teambaas Christian Horner toonde zich kritisch over het optreden van Pérez.

“We moeten dit grondig bestuderen en bespreken. Uiteraard willen we niet dat een coureur die vanaf P2 aan de race begint eindigt op P8”, reageerde Horner meteen na de race op de prestatie van Pérez. Maandag staat er crisisoverleg gepland binnen Red Bull over de situatie van de Mexicaan.

In het constructeurskampioenschap zag Horner de concurrentie weer inlopen op Red Bull. Het feit dat andere teams met twee coureurs consequent punten pakken en het bij Red Bull vooral Verstappen is die de kastanjes uit het vuur moet halen, begint zich meer en meer te wreken. Horner daarover: “We hebben twee auto’s nodig die punten pakken. McLaren is vandaag weer een aantal punten op ons ingelopen. Dat moet stoppen. We hebben Checo vooraan nodig. We moeten ons revancheren na de zomerstop.”

Over de race van Verstappen toonde Horner zich overigens wel tevreden. “Hij reed van P11 naar P5 en eindigde voor zijn belangrijkste concurrent Lando Norris, dat is in onze situatie nu prima. Max reed een prima race. Het was overall een interessante race. Iedereen was vooraf enigszins bevreesd voor de bandenslijtagen hier, met name vanwege het nieuwe asfalt. En dat George Russell vervolgens wint met een één-stopper… Die strategie hadden we vooraf niet in ons boekje staan.”

Pérez wil niet reageren

Overigens wilde Sergio Pérez zelf na afloop van de Belgische GP niet reageren op zijn sportieve toekomst en zijn situatie bij Red Bull. “Ik wil niet op alle speculaties reageren. Ik heb er genoeg van en heb daarover alles gezegd wat ik wilde zeggen.”

