Nikita Mazepin reed in Portugal zowat de hele race op de laatste plaats. Opvallen deed de Rus vooral met een incident waarbij hij Sergio Pérez in de weg reed. Het leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op. Na de race is Mazepin schuldbewust. “Ik heb me al verontschuldigd bij Checo.”

Opvallend: na de GP van Portugal kondigde de Formule 1 niet aan wie verkozen werd tot Driver of the Day. Nikita Mazepin won die verkiezing in eerste instantie, zij het niet om de gebruikelijke reden. Een oproep op sociale media zou ervoor gezorgd hebben dat de Rus, ongeacht zijn prestaties in Portimão, de verkiezing zou winnen. Uiteindelijk is het Sergio Pérez die na de GP van Portugal uitgeroepen werd tot Driver of the Day.

Driver of the Day of niet, Mazepins moment van de race was er eentje waar hij niet erg trots op kan zijn. Wanneer Pérez in ronde 46 aan de leiding rijdt op oude mediumbanden, hindert de gedubbelde Rus de aanstormde Mexicaan. Pérez blokkeert daarbij zelfs een wiel om Mazepin te ontwijken. Na de race legt de Haas-coureur, schuldbewust, uit wat er misging.

“Het is simpel, het was gewoon mijn fout”, is Mazepin duidelijk. “Na mijn tweede stop dacht ik wat ruimte te hebben op de baan. Ik kreeg geen waarschuwing van het team (dat Pérez vlak achter hem reed, red.), maar dat is geen excuus. Het was gewoon mijn fout en ik heb me al verontschuldigd bij Checo”, aldus de 22-jarige Rus.

