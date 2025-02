FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem wil beter kunnen ingrijpen wanneer coureurs grof taalgebruik bezigen over de boordradio. Dat maakte hij dit weekend bekend tijdens een persconferentie in Madrid. Sulayem verzette zich vorig jaar al tegen het gebruik van scheldwoorden in de Formule 1. Eerder introduceerde de FIA zwaardere straffen voor vermeend wangedrag, en nu dreigt de organisatie met het ‘uitschakelen’ van de boordradio.

Vloeken door coureurs kwam vorig seizoen uitgebreid onder de aandacht toen de FIA-voorzitter zijn onvrede uitte over tirades via de boordradio. “We zijn geen rappers,” verklaarde hij geërgerd. Later kreeg Max Verstappen een taakstraf opgelegd voor het gebruik van het woord ‘fucked‘ tijdens een officieel persmoment. Charles Leclerc kreeg een boete van tienduizend euro voor een soortgelijk vergrijp. Om grof taalgebruik tijdens racesessies verder aan te pakken, dreigt Sulayem nu met het ‘uitschakelen’ van de boordradio.

Tijdens een persconferentie in Madrid werd de FIA-voorzitter gevraagd naar vloeken via de boordradio. “Moeten we doorpakken en de livecommunicatie gewoon uitschakelen?” vroeg hij zich hardop af. “Misschien. Moet er een vertraging komen? Misschien. Er zijn een hoop dingen waar we met onze promotors aan zullen werken. We zijn nog steeds de eigenaren van het kampioenschap.”

Strijd tegen wangedrag

Het is niet duidelijk of Ben Sulayem doelde op een mogelijke uitschakeling van de boordradio’s in de live-uitzendingen of op het volledig verstoren van de communicatie tussen coureurs en de pitmuur. Gezien de veiligheidsimplicaties van een coureur die niet kan communiceren met zijn team, ligt de eerste optie meer voor de hand. Op dit moment worden radioberichten al met een kleine vertraging uitgezonden, waarbij grof taalgebruik wordt gecensureerd.

De FIA heeft in aanloop naar het nieuwe seizoen de International Sporting Code van een update voorzien. Coureurs riskeren nu hoge boetes voor vermeend ‘wangedrag’. Dit omvat onder meer het publiekelijk aanzetten tot geweld of haat, uitspraken die ‘morele schade’ toebrengen aan de FIA of haar officials, en politieke, persoonlijke of religieuze uitlatingen die in strijd zijn met het neutraliteitsprincipe van de FIA. Overtreders riskeren in de toekomst mogelijk schorsingen of puntenaftrek.

