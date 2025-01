De FIA gaat ‘wangedrag’, waaronder grof taalgebruik, nog harder aanpakken. Dat maakt het bestuursorgaan op woensdag bekend middels nieuwe strafrichtlijnen voor de stewards voorafgaand aan het 2025-seizoen. Zo riskeren coureurs vanaf maart bij herhaling zelfs schorsingen en het aftrekken van punten voor het wereldkampioenschap.

De FIA kwam in 2024 al meerdere keren in opspraak vanwege hun standpunt over het grof taalgebruik van coureurs. Zo kreeg Max Verstappen het aan de stok met het bestuursorgaan, omdat de Nederlander het woordje ‘fucked’ gebruikte tijdens de FIA-persconferentie in Singapore. Ook Charles Leclerc kreeg een boete voor zijn kleurrijke taalgebruik tijdens een persconferentie in Mexico.

De Grand Prix Drivers’ Association, de vakbond van de coureurs, nam het voor de coureurs op, en verzocht middels een officiële verklaring aan FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem “eens na te denken over zijn eigen toon en taalgebruik”. De FIA verzwaart nu echter de straffen voor ‘wangedrag’, waaronder grof taalgebruik.

Strengere straffen

In artikel twaalf van de strafrichtlijnen voor de stewards staat dat ‘elk wangedrag’, waaronder “het algemene gebruik van (geschreven of verbale) taal, gebaren en/of tekens die beledigend, kwetsend of grof zijn en waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht of opgevat dat ze grof zijn of aanstoot, vernedering of ongepastheid veroorzaken”, wordt gestraft met een boete van 10.000 euro. Formule 1-coureurs vallen echter in schaal vier betreffende het straffen, waardoor de geldboete ook met vier wordt vermenigvuldigd.

Bij herhaling van dit ‘wangedrag’ staat een coureur een boete van 20.000 euro te wachten, plus een schorsing van een maand. Bij een derde keer is de boete 30.000 euro, plus een schorsing van een maand en puntenaftrek in het wereldkampioenschap. Woorden of daden die morele schade aanbrengen aan de FIA zelf worden op dezelfde manier bestraft. Ook politieke, religieuze of persoonlijke verklaringen die het neutraliteitsprincipe van de FIA kunnen schaden, staan dezelfde straffen te wachten.

De stewards zijn vrij om rekening te houden met “verzachtende en/of verzwarende omstandigheden”.

